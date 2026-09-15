Willem van Hanegem ziet een terugkeer van naar Feyenoord wel zitten. Het clubicoon is opnieuw kritisch op en vraagt zich hardop af of de Rotterdammers komende winter niet bij hun voormalige doelman moeten aankloppen. De positie van Ernst ligt de laatste weken steeds nadrukkelijker onder het vergrootglas.

Van Hanegem wil Bijlow terug naar Feyenoord

Ook Van Hanegem zag momenten waarop Ernst volgens hem meer had kunnen betekenen. "Het is niet allemaal zijn schuld, maar meerdere doelpunten wel. Ik heb het gevoel dat hij elke keer net te weinig doet, anders houdt 'ie ze misschien tegen", zegt hij in de podcast Willem & Wessel.

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Daarna komt De Kromme met een opvallende suggestie. "Kunnen we Bijlow niet terughalen? Dat zou leuk zijn. Je weet één ding: het is een Feyenoorder. Dus waarom niet? Je moet zorgen dat je veel echte Feyenoorders in je ploeg hebt. Dat is het allermooiste." Bijlow verliet Feyenoord in januari voor Genoa en verlengde zijn contract daar in juni nog tot medio 2029. Gezien zijn basisplaats bij Genoa lijkt een terugkeer voorlopig niet realistisch.

Van Hanegem tempert euforie na 0-7

De ruime zege op PEC Zwolle verandert het oordeel van Van Hanegem over Feyenoord niet volledig. Hij vindt dat de zwakte van de thuisploeg niet mag worden onderschat. "Ze waren zo slecht dat je ook 11 goals had kunnen maken. Als ik de trainer van PEC was, ging ik naar de voorzitter om te zeggen dat ik ermee stop. Dit was verschrikkelijk."

Toch genoot hij van de eerste Eredivisiegoal van Jivayno Zinhagel. "Weer een jonge jongen, dat doet me wel goed. Ik zeg niet dat hij direct geweldig was. Maar die goal, dat was een geweldige bal."