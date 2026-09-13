John van 't Schip (62) heeft heuglijk nieuws: 'We hebben het heel leuk samen!'

John van 't Schip (62) is weer gelukkig in de liefde. De bondscoach van Kazachstan heeft na het overlijden van zijn grote liefde Daniëlle sinds enkele maanden een relatie met Natasha (50).

Dat heeft Natasha bekendgemaakt in gesprek met Privé: "We kennen elkaar al veel langer, maar we zijn pas sinds juli van dit jaar een stel", laat ze weten. "We hebben het echt heel leuk samen. Ik kom net bij hem in Kazachstan vandaan."

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Van 't Schip werkt momenteel in Kazachstan, waar hij bondscoach van de nationale ploeg is geworden. Binnenkort wacht voor hem daar een interlandperiode met wedstrijden tegen onder meer Slowakije en Moldavië.

Dat Van 't Schip in Kazachstan nu ook momenten kan delen met zijn nieuwe liefde Natasha, is voor de voetbaltrainer mooi nieuws na een enorm lastige periode. In oktober 2023 overleed zijn grote liefde Daniëlle aan de gevolgen van kanker. Dat had logischerwijs enorme impact op Van 't Schip: "Daan en ik kregen een relatie toen ik achttien was, dus we zijn veertig jaar samen geweest. Dan ben je volledig met elkaar verweven geraakt – en ineens valt dat weg. Ik moest uitzoeken wie ik ben zonder Daniëlle. Zij was alles voor me", zei hij destijds in LINDA.