Dit is waarom je tv op zwart ging tijdens PEC Zwolle - Feyenoord

Een deel van de kijkers van PEC Zwolle - Feyenoord kreeg zondagmiddag tot drie keer toe plotseling een zwart scherm voorgeschoteld. Ook het geluid viel daarbij enkele seconden weg. De problemen deden zich voor bij klanten van Ziggo en Delta die de wedstrijd via ESPN 2 bekeken.

Op sociale media vroegen meerdere kijkers zich aanvankelijk af of het probleem bij hun eigen televisie of internetverbinding lag. "ESPN is nu al 3x deze wedstrijd kort op zwart gegaan. Ligt het aan mij of hebben meer mensen dit?", vroeg een kijker zich af. De reacties volgden snel. "Hier ook. En wij maar denken dat het aan onze tv lag... 🤣", schreef een ander.

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Ziggo bevestigde later dat er problemen waren met het signaal. "Het lijkt er inderdaad op dat het vanmiddag niet helemaal lekker ging met het signaal! Ik hoop dat je ondanks dit nog wel van de wedstrijd hebt genoten.", reageerde Ziggo Webcare. Klanten van Delta laten op sociale media ook weten de problemen te hebben ervaren.

Hoewel Feyenoord liefst zeven keer scoorde in Zwolle, vielen de onderbrekingen niet samen met de doelpunten. De kijkers hoefden geen grote momenten te missen door de problemen bij de providers.