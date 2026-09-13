Mijnans maakt hattrick: PSV is weer koploper van Nederland

PSV heeft op doelsaldo de koppositie overgenomen van AZ. De ploeg van Peter Bosz was zondagavond in een regenachtig Eindhoven met 4-1 te sterk voor Sparta Rotterdam. Makkelijk ging het echter niet, maar hielp de Eindhovenaren hoogstpersoonlijk een handje.

PSV begon in het Philips Stadion met een flink gewijzigd elftal aan het duel met Sparta Rotterdam. Peter Bosz zette onder meer Ruben van Bommel, Ricardo Pepi en Ivan Perišić op de bank tegen de Rotterdammers. PSV begon echter dramatisch. Na vijftien minuten spelen kwamen de bezoekers uit Spangen namelijk op voorsprong na een enorme blunder van doelman Matej Kovář. Milan Zonneveld kon makkelijk profiteren en schoof de 0-1 binnen.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens was het aan PSV om met een antwoord te komen en daar slaagde de ploeg van Bosz snel in. De Eindhovenaren kwamen via Sven Mijnans op gelijke hoogte, waarna Kodai Sano er kort daarna al 2-1 van maakte na een blunder van Sparta-doelman Maarten Brouwer.

PSV wist vervolgens echter niet door te pakken. De grootste kansen waren in de tweede helft zelfs voor Sparta, dat meerdere goede mogelijkheden kreeg om op gelijke hoogte te komen met de Brabantse club. Sparta slaagde er niet in om tot scoren te komen, maar de kansen waren er wel degelijk voor de ploeg van Rogier Meijer.

Hattrick Mijnans

PSV wankelde even, maar sloeg precies op dat moment toe aan de andere kant van het veld. Opnieuw was het Mijnans die trefzeker was namens PSV en daardoor twee keer wist te scoren tegen zijn oude werkgever: 3-1. In de slotfase maakte Mijnans zelfs zijn derde. Een schitterend schot van de middenvelder, die Brouwer verschalkte met een geplaatst schot in de bovenhoek.

De zege betekent dat PSV de koppositie in de Eredivisie op doelsaldo overneemt van AZ, dat eerder dit weekend punten verspeelde tegen Willem II.