Mijnans maakt hattrick: PSV is weer koploper van Nederland

PSV heeft op doelsaldo de koppositie overgenomen van AZ. De ploeg van Peter Bosz was zondagavond in een regenachtig Eindhoven met 4-1 te sterk voor Sparta Rotterdam. Makkelijk ging het echter niet, maar Sven Mijnans hielp de Eindhovenaren hoogstpersoonlijk een handje.
PSV begon in het Philips Stadion met een flink gewijzigd elftal aan het duel met Sparta Rotterdam. Peter Bosz zette onder meer Ruben van Bommel, Ricardo Pepi en Ivan Perišić op de bank tegen de Rotterdammers. PSV begon echter dramatisch. Na vijftien minuten spelen kwamen de bezoekers uit Spangen namelijk op voorsprong na een enorme blunder van doelman Matej Kovář. Milan Zonneveld kon makkelijk profiteren en schoof de 0-1 binnen.
Vervolgens was het aan PSV om met een antwoord te komen en daar slaagde de ploeg van Bosz snel in. De Eindhovenaren kwamen via Sven Mijnans op gelijke hoogte, waarna Kodai Sano er kort daarna al 2-1 van maakte na een blunder van Sparta-doelman Maarten Brouwer.
PSV wist vervolgens echter niet door te pakken. De grootste kansen waren in de tweede helft zelfs voor Sparta, dat meerdere goede mogelijkheden kreeg om op gelijke hoogte te komen met de Brabantse club. Sparta slaagde er niet in om tot scoren te komen, maar de kansen waren er wel degelijk voor de ploeg van Rogier Meijer.
PSV wankelde even, maar sloeg precies op dat moment toe aan de andere kant van het veld. Opnieuw was het Mijnans die trefzeker was namens PSV en daardoor twee keer wist te scoren tegen zijn oude werkgever: 3-1. In de slotfase maakte Mijnans zelfs zijn derde. Een schitterend schot van de middenvelder, die Brouwer verschalkte met een geplaatst schot in de bovenhoek.
De zege betekent dat PSV de koppositie in de Eredivisie op doelsaldo overneemt van AZ, dat eerder dit weekend punten verspeelde tegen Willem II.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.