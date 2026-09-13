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Luciano Valente slaat terug: 'Mensen vonden dit raar, maar...'

13 september 2026, 20:03
Luciano Valente
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Luciano Valente is dolblij na de indrukwekkende 0-7 overwinning van Feyenoord op PEC Zwolle. In gesprek met ESPN blikt de aanvoerder terug op het duel en gaat hij in op de kritiek die hij de afgelopen dagen ontving.

"Het is wel een wedstrijd geweest, wij begonnen heel goed in de eerste helft. Toen hadden wij al met 0-5 of 0-6 moeten voorstaan. Goed spel, dominant, veel beweging en dan wordt het een makkelijke middag", geeft Valente na afloop van de wedstrijd aan in gesprek met ESPN. Vervolgens legt hij de link met de wedstrijd van afgelopen week tegen FC Barcelona (5-1 verlies).

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"Die wedstrijd heeft ons veel goede energie gegeven, ondanks de uitslag. Dat heb ik daar toen ook benoemd", doelt Valente op de kritiek die hij kreeg na zijn positiviteit over het spel van Feyenoord in Camp Nou. "Sommige mensen vonden het heel raar dat ik dat zei, maar vandaag is een goed voorbeeld waarom."

Valente was daarnaast onder de indruk van de optredens van Feyenoord-spits Nacho Ferri en rechtsback Givairo Read. Ferri scoorde drie keer, terwijl Read drie assists gaf. "Sinds Ayase Ueda weg is, denk ik dat Ferri het uitstekend invult. Je ziet dat hij met de dag beter wordt, dat zie je ook op de training. Hij beloont zichzelf nu met goals, dat maakt ons als Feyenoord veel beter. Ik ben trots op hem. En Read doet het hartstikke goed. Ik moet zeggen, vanaf de eerste dag nadat hij niet naar AS Roma ging, was hij uitstekend met Feyenoord bezig. Dat doet hij elke dag, op trainingen, tijdens wedstrijden, dus ook hij kan daar goed mee omgaan. Dat is heel knap op zijn leeftijd."

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PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
0 - 7
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
5
3
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
6
11
16
2
Feyenoord
6
13
14
3
PSV
5
12
13
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10

Complete Stand

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