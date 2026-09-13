Drie conclusies na indrukwekkende 0-7 van Feyenoord

Feyenoord heeft PEC Zwolle een ongekend pak rammel gegeven. De Rotterdammers waren vele malen te sterk voor de onthutsend zwakke Blauwvingers. Drie conclusies na de 0-7 in Zwolle.

1. Veldspel doet denken aan tijdperk Slot

Feyenoord speelde een geweldige eerste helft in het MAC³PARK Stadion van PEC Zwolle. Dat had ongetwijfeld ook te maken met het onthutsend zwakke optreden van de thuisploeg, maar het veldspel van Feyenoord was om je vingers bij af te likken. In de eerste 45 minuten speelde Feyenoord ongelooflijk simpel en dynamisch en creëerde het kans op kans. PEC Zwolle mocht van geluk spreken dat het bij rust 'slechts' 0-3 achter stond.

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Het spel van Feyenoord was misschien wel een van de beste optredens sinds jaren. Onder leiding van Robin van Persie en Brian Priske overtuigden de Rotterdammers zelden zo als in het eerste bedrijf in Zwolle. Het deed wat dat betreft meer denken aan het tijdperk van Arne Slot. Toevallig of niet: uitgerekend Slot zat zondag op de tribune bij PEC Zwolle - Feyenoord.

2. Spits Nacho Ferri komt los, Read maakt indruk

Feyenoord haalde deze zomer Nacho Ferri naar Rotterdam. De Spaanse spits kreeg de nodige kritiek op basis van zijn eerste wedstrijden in het rood-wit. Zondagmiddag overtuigde hij voor het eerst écht. Hij maakte drie doelpunten, waarvan er één werd afgekeurd. Midweeks scoorde de Spanjaard ook al tegen FC Barcelona. Uiteraard kan het nog veel beter bij de opvolger van Ayase Ueda, zeker aan de bal. Meevoetballen is nog lastig voor Ferri, maar hij is wel aanwezig in het veld. Ferri oogde zondagmiddag een stuk sterker dan in eerdere wedstrijden van dit seizoen.

Ook Givairo Read was zondagmiddag van grote waarde voor Feyenoord. De rechtsback was bepalend in het aanvalsspel van de Rotterdamse club. Hij vormde een uitstekende combinatie met rechtsbuiten Anis Hadj Moussa. Read schoot zelfs binnen een minuut of tien al twee keer op de paal. In het resterende gedeelte van de wedstrijd bleef Read PEC Zwolle het leven zuur maken. Linksbuiten Ibrahim Cissoko liep continu achter hem aan of koos er soms zelf voor Read gewoon te laten lopen. Uiteindelijk leverde hij drie assists af.

3. Het verschil tussen PEC en Feyenoord was groter dan tussen Feyenoord en FC Barcelona

Feyenoord kreeg midweeks een pak slaag op bezoek bij FC Barcelona (5-1), maar de Rotterdammers hadden daar wel meer in de melk te brokkelen dan PEC Zwolle zondagmiddag. En dat is pijnlijk voor de Zwollenaren. Feyenoord kreeg de goals in Camp Nou te makkelijk tegen, maar het apathische verdedigen van PEC Zwolle spande zondag de kroon. De Zwollenaren slaagden er in negentig minuten bovendien nauwelijks in om goed positiespel te spelen, iets wat Feyenoord nog wel lukte in Barcelona.

Het zal PEC Zwolle-trainer Henry van der Vegt zorgen baren. De laatste weken leek er een stijgende lijn te zitten in het spel van zijn ploeg, maar het niveau tegen Feyenoord was erbarmelijk.