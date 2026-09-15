Johan Derksen positief verrast: 'Had gedacht dat hij door de mand zou vallen'

Johan Derksen is positief verrast door de manier waarop zich in zijn eerste weken bij Borussia Dortmund laat gelden. De van PSV overgekomen middenvelder heeft inmiddels een basisplaats veroverd bij de Duitse grootmacht en krijgt lovende kritieken in de Duitse pers.

De 27-jarige Veerman zag een stap naar een buitenlandse topcompetitie al langere tijd zitten, maar zag die de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen in het water vallen. Deze zomer kwam het er alsnog van, toen Dortmund bereid bleek om zijn clausule ter hoogte van - naar verluidt - zo'n 22 miljoen euro te activeren.

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Veerman begon nog met een moeizame invalbeurt tegen Bayern München (1-2 verlies) in de strijd om de Franz Beckenbauer Supercup, maar heeft zijn draai in het elftal inmiddels volledig gevonden. De Volendammer was vorige week in de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal (3-2 winst) voor het eerst basisspeler en kreeg na afloop lovende kritieken. "Hij is de absolute gangmaker voor Borussia. Het is ongelooflijk wat voor overzicht hij heeft", klonk het bijvoorbeeld bij Amazon Prime. Veerman verscheen afgelopen weekend, thuis tegen SC Paderborn (3-0 winst), vervolgens voor het eerst aan de aftrap van een Bundesliga-wedstrijd.

Derksen zegt in Vandaag Inside dat het hem verbaast dat Veerman het zo goed doet in Dortmund. Tafelgenoot Valentijn Driessen vindt het echter te vroeg voor een hosanna-stemming: "Laten we even wat meer wedstrijden kijken", zegt de Telegraaf-journalist zuinigjes. "Ik dacht: misschien kan ik jou verleiden tot een positieve opmerking", grapt Derksen. "Jij bent altijd negatief over die Veerman", repliceert Driessen daarop. Dat moet Derksen inderdaad toegeven: "Ik had gedacht dat hij daar door de mand zou vallen. Want: als je balverlies hebt, dan doet hij niet mee. En dat kan in het Duitse voetbal, met al dat loopvermogen, niet", weet De Snor.