Kijkers reageren boos op interview van Brian Brobbey met Pascal Kamperman

Het interview dat dinsdag gaf voor de camera van de NOS heeft de nodige tongen losgemaakt. Kijkers uiten op social media met name hun ongenoegen over de vraagstelling van verslaggever Pascal Kamperman.

Brobbey meldde zich maandag bij het Nederlands elftal, dat binnenkort Nations League-wedstrijden speelt tegen Duitsland, Servië (twee) en Griekenland. De spits van Sunderland verkeert in uitstekende vorm en lijkt momenteel, mede door de afwezigheid van onder anderen Donyell Malen, Memphis Depay en Wout Weghorst, de gedoodverfde aanvalsleider van Oranje.

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“Donyell is er niet. Memphis is er niet. Wout is er niet. Ja, dan zit jij waarschijnlijk in je hoofd ook een beetje te denken van: hé…”, probeerde Kamperman een reactie van Brobbey te ontlokken. De aanvaller reageerde nuchter: “Ja, ik ben er wel.”

“Je bent er klaar voor?”, wilde Kamperman vervolgens weten. “Jazeker”, antwoordde Brobbey. Toen de verslaggever daarna wilde weten of de spits ‘er klaar voor is’, reageerde hij opnieuw kortaf: “Ja, ja. Zeker.” Kamperman tot slot: “In topvorm?” Brobbey: “Ja, ik ben in goeden doen, dus ik hoop het donderdag te laten zien.”

Het ongemakkelijke interview zorgt voor veel reacties op social media. De meeste mensen vinden dat Brobbey perfect reageerde op de vragen van Kamperman. “Fantastisch antwoord op een enorme k*tvraag waar hij eigenlijk niks mee kan”, reageert een kijker bijvoorbeeld op X.

Iemand anders reageert: “Wat een kwaliteit van vragen. Als dit de drempel is, wil ik ook graag solliciteren voor ESPN.” Iemand anders cynisch: “Geweldig goede journalistieke vraag weer hoor, chapeau.”

Weer een andere kijker vindt de vraagstelling van Kamperman ongepast: “Ze behandelen hem echt alsof hij acht jaar is of zo.”