Johan Derksen wijst één ‘hele grote fout’ van Xavi aan bij Oranje

Johan Derksen is dinsdagavond in Vandaag Inside kritisch op Xavi Hernández. De oud-voetballer en analist vindt dat de bondscoach van het Nederlands elftal één grote fout heeft gemaakt bij het samenstellen van zijn eerste selectie.

Oranje speelt de komende twee weken zijn eerste interlands onder Xavi. De Spaanse oefenmeester debuteert aanstaande donderdag in de Nations League tegen Duitsland, waarna zondag in hetzelfde toernooi een ontmoeting wacht met Servië. Daarna speelt Oranje, weer in de Nations League, nog tegen Griekenland en opnieuw Servië.

Artikel gaat verder onder video

Xavi selecteerde 26 spelers voor de vier duels. Een opvallende afwezige in de selectie van de Spanjaard is Luciano Valente. De middenvelder en aanvoerder van Feyenoord kent een prima seizoen, maar werd door Xavi niet geselecteerd.

“Xavi heeft een hele grote fout gemaakt door de aanvoerder van Feyenoord niet te selecteren”, zegt Derksen dinsdagavond. “Hij zat bij Feyenoord, dus dat heeft hij zelf waarschijnlijk ook geconstateerd”, doelt de televisiepersoonlijkheid op de aanwezigheid van de bondscoach afgelopen zondag bij Feyenoord - FC Utrecht (5-0).

“Ik vind het ook nergens op slaan dat mensen nu zeggen dat hij linksbuiten speelt”, vult René van der Gijp aan. De analist vervolgt: “Hij speelt toch geen linksbuiten? Schei alsjeblieft uit, hij speelt helemaal geen linksbuiten!”

Valente speelde afgelopen zondag bij Feyenoord wel hangend op links, maar kreeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de vrijheid om te zwerven. Valentijn Driessen denkt dat de huidige rol van Valente bij Feyenoord hem nu opbreekt. “Dat is wel de reden waarom Xavi hem er nu naast kan zetten.”

“Ik vind die jongen een uitstekende voetballer”, valt Derksen weer in over Valente. “Ik denk dat hij voor een elftal veel meer invloed heeft dan die rare Volendam”, eindigt hij met een sneer naar Joey Veerman.