Xavi wordt beticht van liegen: 'We moeten hem niet serieus nemen'

Valentijn Driessen beticht Xavi Hernández van liegen tijdens zijn persconferentie. De kersverse bondscoach van het Nederlands elftal hield gisteren (maandag) tegenover het journaille vol dat de Saudi Pro League 'geen slechte competitie' is.
Afgelopen zomer maakten twee spelers uit de WK-selectie van Oranje een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië. Zowel Tijjani Reijnders als Crysencio Summerville verliet Engeland, waar zij speelden bij respectievelijk Manchester City en West Ham United, voor een avontuur bij Al-Qadsiah (Reijnders) en Al-Ahli (Summerville).
Bij zijn presentatie als opvolger van Ronald Koeman, eind augustus, werd Xavi al gevraagd of het duo nog in aanmerking kwam voor een plek in Oranje. "Waarom niet? Heb je de competitie in Saudi-Arabië gevolgd? Het is een sterke competitie. Voor mij maakt het niet uit waar een speler speelt. We kijken naar de Saudi Pro League, de Eredivisie, de Premier League en andere competities. Uiteindelijk gaat het mij om de prestaties van de speler", sprak de bondscoach destijds.
Xavi hield woord, want zowel Reijnders als Summerville maakt inderdaad deel uit van zijn eerste Oranje-selectie. Op een vraag van Noa Vahle, die stelde dat het niveau in Saudi-Arabië toch echt lager ligt dan in de Premier League, hield de bondscoach voet bij stuk. "Het is professioneel voetbal. Als hij presteert en in goede vorm is, kan een speler die in zo'n competitie speelt gewoon worden geselecteerd. Saudische clubs spelen in de Aziatische Champions League, dat is ook zwaar. Dus ja, je moet de competitie volgen", bleef de Spanjaard bij zijn eerdere standpunt.
In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside brengt Wilfred Genee de opmerkingen van Xavi ter sprake. "Hij is enthousiast over de Saudische competitie, begrijp ik", zegt de presentator. Driessen reageert: "Ja, maar dat moeten we niet serieus nemen, want hij is ook enthousiast over de Eredivisie. Dan vindt hij het leuk dat wij eerlijk zijn, recht door zee en direct, en dan vraag je hem naar de Eredivisie en dan begint hij te liegen. Dat vind ik niet leuk", aldus de Telegraaf-journalist.
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Voordat er verder wordt gegaan over randzaken als dit laten we eerst maar eens afwachten hoe oranje het onder Xavi gaat doen. Zoals onder andere Driessen, Vahle en Genee hun mening hebben over bepaalde competities hebben mag Xavi die ook hebben. Het verschil is alleen dat Xavi een absolute topspeler is geweest en die andere eerder genoemde hier altijd aan de zijlijn hebben gestaan.
Valentijn Driessen maakt één grote fout: Hij verwart een vaststaand feit met een verschil van mening. Maar als iemand vindt dat de Saudische competitie best goed is, is dat geen leugen maar een mening. Maar daar hebben veel journalisten last van.... Hún mening is de Enige Ware Verkondiging.... 😬
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Voordat er verder wordt gegaan over randzaken als dit laten we eerst maar eens afwachten hoe oranje het onder Xavi gaat doen. Zoals onder andere Driessen, Vahle en Genee hun mening hebben over bepaalde competities hebben mag Xavi die ook hebben. Het verschil is alleen dat Xavi een absolute topspeler is geweest en die andere eerder genoemde hier altijd aan de zijlijn hebben gestaan.
Valentijn Driessen maakt één grote fout: Hij verwart een vaststaand feit met een verschil van mening. Maar als iemand vindt dat de Saudische competitie best goed is, is dat geen leugen maar een mening. Maar daar hebben veel journalisten last van.... Hún mening is de Enige Ware Verkondiging.... 😬