Xavi wordt beticht van liegen: 'We moeten hem niet serieus nemen'

Valentijn Driessen beticht Xavi Hernández van liegen tijdens zijn persconferentie. De kersverse bondscoach van het Nederlands elftal hield gisteren (maandag) tegenover het journaille vol dat de Saudi Pro League 'geen slechte competitie' is.

Afgelopen zomer maakten twee spelers uit de WK-selectie van Oranje een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië. Zowel Tijjani Reijnders als Crysencio Summerville verliet Engeland, waar zij speelden bij respectievelijk Manchester City en West Ham United, voor een avontuur bij Al-Qadsiah (Reijnders) en Al-Ahli (Summerville).

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Bij zijn presentatie als opvolger van Ronald Koeman, eind augustus, werd Xavi al gevraagd of het duo nog in aanmerking kwam voor een plek in Oranje. "Waarom niet? Heb je de competitie in Saudi-Arabië gevolgd? Het is een sterke competitie. Voor mij maakt het niet uit waar een speler speelt. We kijken naar de Saudi Pro League, de Eredivisie, de Premier League en andere competities. Uiteindelijk gaat het mij om de prestaties van de speler", sprak de bondscoach destijds.

Xavi hield woord, want zowel Reijnders als Summerville maakt inderdaad deel uit van zijn eerste Oranje-selectie. Op een vraag van Noa Vahle, die stelde dat het niveau in Saudi-Arabië toch echt lager ligt dan in de Premier League, hield de bondscoach voet bij stuk. "Het is professioneel voetbal. Als hij presteert en in goede vorm is, kan een speler die in zo'n competitie speelt gewoon worden geselecteerd. Saudische clubs spelen in de Aziatische Champions League, dat is ook zwaar. Dus ja, je moet de competitie volgen", bleef de Spanjaard bij zijn eerdere standpunt.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside brengt Wilfred Genee de opmerkingen van Xavi ter sprake. "Hij is enthousiast over de Saudische competitie, begrijp ik", zegt de presentator. Driessen reageert: "Ja, maar dat moeten we niet serieus nemen, want hij is ook enthousiast over de Eredivisie. Dan vindt hij het leuk dat wij eerlijk zijn, recht door zee en direct, en dan vraag je hem naar de Eredivisie en dan begint hij te liegen. Dat vind ik niet leuk", aldus de Telegraaf-journalist.