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St. Juste is eerlijk over vertrek Robin van Persie: 'Ik denk dat Robin...'

22 september 2026, 09:25
St Juste en Van Persie
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jeremiah St. Juste heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International stilgestaan bij de goede prestaties van Feyenoord op dit moment, maar ook bij de moeizame periode onder Robin van Persie. Feyenoord werd weliswaar tweede, maar voldeed niet aan alle verwachtingen.

De Rotterdammers kwamen vorig seizoen goed uit de startblokken onder leiding van Van Persie, maar na een paar speelrondes begon de motor te haperen. Feyenoord wist uiteindelijk wel de tweede plaats in de Eredivisie veilig te stellen, maar het voetbal was allesbehalve overtuigend. Dévy Rigaux, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, besloot Van Persie dan ook te ontslaan.

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In gesprek met Voetbal International krijgt St. Juste de vraag waarom het vorig seizoen niet lukte onder Van Persie. "Soms loopt het zo en niet altijd heeft dat te maken met kwaliteit. Dat het afgelopen seizoen niet lukte, vind ik wel vervelend voor Robin van Persie, hij heeft me toch terug naar Feyenoord gehaald. Ik had hem graag terugbetaald. Ik vind nog steeds dat Robin een goed idee heeft over voetbal, maar ja, dan krijg je te maken met blessures, met waar we het over hadden: pech."

Dit seizoen, onder leiding van Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff, gaat het beter bij Feyenoord. De Rotterdammers voetballen een stuk frisser dan vorig seizoen. St. Juste is te spreken over de nieuwe technische staf: "Ik had het voordeel dat ik Giovanni van Bronckhorst al kende. De jongens kwamen vragen: 'Hoe is-ie?' Rustig, heb ik ze gezegd. De groep had er echt behoefte aan. Sipke Hulshoff, de nieuwe assistent, kende ik nog niet, maar ik ben blij dat ik 'm heb leren kennen. Hoe hij erbovenop zit, samen met de andere assistenten; geweldig. Maar vergeet de rol van de teammanager niet, Frank Boer. Hoe hij bezig is met de groepsdynamiek, met het team bij elkaar houden, met zorgen dat het ons aan niets ontbreekt; zó ontzettend belangrijk. Het hele team rond het elftal viel perfect in elkaar en het belangrijkste is dat we communiceren."

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Johan van Geenhuizen
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Johan van Geenhuizen
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Ik vind st Juste een zwakke schakel in de achterhoede van Feyenoord

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Johan van Geenhuizen
8 Reacties
1.374 Dagen lid
17 Likes
Johan van Geenhuizen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind st Juste een zwakke schakel in de achterhoede van Feyenoord

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Feyenoord
5 - 0
FC Utrecht
Gespeeld op 20 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
6
0
2025/2026
Feyenoord
6
0
2025/2026
Sporting
0
0
2024/2025
Sporting
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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