Infantino doet plots handreiking: 'Ik ben bereid om...'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt plotseling met een handreiking aan zijn criticasters. In een brief aan alle 211 aangesloten nationale bonden schrijft de Zwitser open te staan voor hervormingen binnen de wereldvoetbalbond.

De 56-jarige Infantino ligt al maanden onder vuur in de voetbalwereld. Voor veel leden waren zijn zogeheten FFE-plannen de druppel die de emmer deed overlopen. Die hielden de oprichting van een nieuw bedrijf in waarin de rechten van de belangrijkste FIFA-toernooien zouden worden ondergebracht, waaronder het WK voor mannen. Een deel van de aandelen in dit bedrijf zouden in handen van particuliere investeerders moeten komen, wat de FIFA miljarden op zou moeten leveren.

Artikel gaat verder onder video

In zijn brief erkent Infantino dat zijn plannen, die na een storm van kritiek inmiddels zijn afgeschoten, voor 'bezorgheid' hebben geleid. "Ik erken dat dit, zonder de volledige context, de indruk heeft gewekt dat er al besluiten waren genomen. Dat was niet het geval. Het bleef bij een voorstel, geen besluit, en was altijd afhankelijk van de vereiste goedkeuring door de Council en de aangesloten bonden. Het is inmiddels ingetrokken en zal niet worden doorgezet", citeert De Telegraaf uit het schrijven.

Bovendien schrijft Infantino bereid te zijn om een extern onderzoek in te laten stellen naar het besluitvormingsproces binnen de FIFA. Hieruit zouden aanbevelingen moeten komen voor 'mogelijke verbeteringen' van het proces.

Infantino volgde in 2016 zijn landgenoot Sepp Blatter op als voorzitter van de FIFA. Inmiddels is de Zwitser, die daarvoor een hoge positie binnen de Europese voetbalbond UEFA bekleedde, bezig aan zijn derde termijn. Formeel is dat het maximale aantal termijnen dat iemand het hoogste ambt binnen de FIFA mag bekleden, maar omdat zijn eerste termijn 'slechts' een halve was is Infantino bij de eerstvolgende presidentsverkiezingen, in maart 2027, opnieuw kandidaat - vooralsnog de enige. Veel FIFA-leden, waaronder de voltallige UEFA en de Zuid-Amerikaanse CONMEBOL, hebben aangegeven zijn herverkiezing niet langer te steunen en dringen aan op een nieuwe voorzitter.