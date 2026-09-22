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Chris Woerts onthult hoe het écht is bij Vandaag Inside: ‘Je moet een dikke huid hebben’

22 september 2026, 07:25   Bijgewerkt: 23 september 2026, 07:25
Chris Woerts
Foto: © Vandaag Inside
2 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Chris Woerts heeft er geen moeite mee dat hij bij Vandaag Inside regelmatig het mikpunt is van grappen. De sportmarketeer is inmiddels al jaren als bargast te zien en wordt weleens op de hak genomen door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

De grappen gaan met name over zijn verstaanbaarheid. In een interview met FCUpdate wordt Woerts gevraagd of de grappen na verloop van tijd niet beginnen te irriteren. Daarvan is volgens hem nauwelijks sprake.

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“Dat is een beetje van me afglijden. Het is een beetje een gimmick”, zegt Woerts. “Ik luister altijd naar de woorden van Wilfred: het is allemaal satire. Je moet een sterke huid hebben als je daar zit.”

Volgens Woerts is Vandaag Inside simpelweg niet voor iedere gast weggelegd. “Sommige mensen vinden het verschrikkelijk en die haken af. Die komen één keer en dan hebben ze het al gehad.”

‘Je moet niet een te groot ego hebben’

Zelf heeft Woerts inmiddels ruimschoots ervaring met de dynamiek aan tafel. “Ik doe het nu al zeven, acht jaar. Zolang ik mijn eigen boodschap kwijt kan, vind ik het leuk om te doen.”

Daar hoort volgens hem ook bij dat je jezelf niet te belangrijk maakt. “Je moet ook niet een te groot ego hebben. Je moet een beetje dingen van je af kunnen laten glijden.”

"Soms zijn de grappen leuk, soms zijn de grappen niet leuk. Soms maak ik ook grappen die leuk zijn en soms ook grappen die niet leuk zijn", erkent hij. "Dat is een beetje de dynamiek van het programma, dus dat hoort erbij.”

"Je moet niet een al te groot ego hebben als je daar aan de bar zit. Want eigenlijk ben je kanonnenvoer voor de drie mannen", beseft Woerts.

Dominic Mostert
Geschreven door

Dominic Mostert

| Brand Owner

Dominic Mostert is sinds 2012 werkzaam in de voetbaljournalistiek. Hij heeft ruime ervaring bij meerdere gezaghebbende platforms en werkt sinds 2023 met veel plezier als eindverantwoordelijke bij FCUpdate. Als voormalig student Journalistiek en afgestudeerd politicoloog kijkt hij verder dan de lijnen van het veld: vooral de mediawereld en de kruising tussen sport en politiek trekken zijn aandacht.

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Wally078
8 Reacties
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Wally078
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Enge man, maar goed, ik snap dat hij aanschuift. Levert toch een leuk zakcentje op

KouweArie
20 Reacties
40 Dagen lid
45 Likes
KouweArie
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Genoeg Chris Woerts voor de rest van het jaar gelezen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Wally078
8 Reacties
91 Dagen lid
5 Likes
Wally078
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Enge man, maar goed, ik snap dat hij aanschuift. Levert toch een leuk zakcentje op

KouweArie
20 Reacties
40 Dagen lid
45 Likes
KouweArie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Genoeg Chris Woerts voor de rest van het jaar gelezen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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