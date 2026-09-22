Chris Woerts heeft er geen moeite mee dat hij bij Vandaag Inside regelmatig het mikpunt is van grappen. De sportmarketeer is inmiddels al jaren als bargast te zien en wordt weleens op de hak genomen door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

De grappen gaan met name over zijn verstaanbaarheid. In een interview met FCUpdate wordt Woerts gevraagd of de grappen na verloop van tijd niet beginnen te irriteren. Daarvan is volgens hem nauwelijks sprake.

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“Dat is een beetje van me afglijden. Het is een beetje een gimmick”, zegt Woerts. “Ik luister altijd naar de woorden van Wilfred: het is allemaal satire. Je moet een sterke huid hebben als je daar zit.”

Volgens Woerts is Vandaag Inside simpelweg niet voor iedere gast weggelegd. “Sommige mensen vinden het verschrikkelijk en die haken af. Die komen één keer en dan hebben ze het al gehad.”

‘Je moet niet een te groot ego hebben’

Zelf heeft Woerts inmiddels ruimschoots ervaring met de dynamiek aan tafel. “Ik doe het nu al zeven, acht jaar. Zolang ik mijn eigen boodschap kwijt kan, vind ik het leuk om te doen.”

Daar hoort volgens hem ook bij dat je jezelf niet te belangrijk maakt. “Je moet ook niet een te groot ego hebben. Je moet een beetje dingen van je af kunnen laten glijden.”

"Soms zijn de grappen leuk, soms zijn de grappen niet leuk. Soms maak ik ook grappen die leuk zijn en soms ook grappen die niet leuk zijn", erkent hij. "Dat is een beetje de dynamiek van het programma, dus dat hoort erbij.”

"Je moet niet een al te groot ego hebben als je daar aan de bar zit. Want eigenlijk ben je kanonnenvoer voor de drie mannen", beseft Woerts.