Wilfred Genee doorbreekt stilte en geeft antwoord op mogelijk einde Vandaag Inside

Wilfred Genee heeft zich tegenover Omroep West uitgelaten over de toekomst van Vandaag Inside. De presentator van het programma heeft geen idee waar de geruchten over de talkshow allemaal vandaan komen.

Er gaan weinig dagen voorbij dat er geen geruchten voorbijkomen over Vandaag Inside. Zo zou de toekomst van het programma onzeker zijn, of stapte het mogelijk over naar RTL. Ook klonken er geluiden over een andere rol voor Genee, waardoor Thomas van Groningen de presentatie deels op zich zou nemen. Johan Derksen en Hélène Hendriks reageerden al op de speculaties, Genee nog niet.

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“Eigenlijk wil ik er niet eens meer op reageren, omdat er zoveel partijen zijn die maar wat verzinnen”, vertelt Genee bij Menno in de Middag van Omroep West. “De geruchten zijn allemaal gebaseerd op bronnen die gewoon wat uit hun duim zuigen. Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin bij SBS. Ik ga een nieuw interviewprogramma maken: Vier linkerhanden. Ik heb net het programma Mi dushi gemaakt...”, vervolgt hij.

“We hebben nog een contract voor een jaar. Ik zou geen reden weten om weg te gaan op dit moment”, zegt Genee, die de geruchten ‘allemaal onzin’ noemt. De presentator gaat ook in op zijn mogelijke kleinere rol binnen het programma. “Er is geen sprake van en er is geen vergadering geweest en staat niet gepland.”