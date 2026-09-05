is geen voorstander van de ingreep die Donald Trump deed tijdens het WK. Na interventie van de Amerikaanse president ontliep Folarin Balogun een schorsing, waardoor hij inzetbaar was voor de Verenigde Staten in de verloren achtste finale tegen België.

Dest betwijfelt of de VS uiteindelijk baat had bij de veelbesproken ingreep. “Ik denk dat dat niet heeft geholpen, want het leidde heel erg af. Voor ons als groep was het een beetje vreemd allemaal. Ik denk dat iedereen wel diep van binnen dacht dat dit eigenlijk niet de juiste manier was”, zegt de rechtsback va PSV tegen De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind niet dat er op een WK als de regels van tevoren aangegeven zijn, uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Alhoewel het voordelig zou moeten zijn voor ons houd ik toch meer van eerlijkheid en gerechtigheid”, geeft Dest aan.

Kraker tegen Ajax

Na het WK is de vleugelverdediger ijzersterk van start gegaan. Dest miste de seizoensopener tegen Fortuna Sittard, maar was in de daaropvolgende drie wedstrijden goed voor twee doelpunten en twee assists. Zaterdagavond wacht de kraker tegen Ajax.

De topper komt al vroeg in het seizoen. “Het zou wel lekkerder zijn als het ietsjes later kwam”, erkent Dest. “Maar het is ook gewoon een mooie test voor ons. En dat geldt zeker ook voor Ajax. Ze hebben veel nieuwe spelers gehaald. Dat kan positief zijn, maar ook minder positief. Spelers moeten elkaar misschien nog een beetje leren kennen. Het wordt sowieso geen makkelijke wedstrijd voor ons.”

Het doel is om voor de vierde keer op rij kampioen te worden. Volgens Dest heeft PSV ‘echt een consistent team’, maar wordt het ‘niet appeltje eitje’ om weer de titel te pakken. “De concurrentie wordt ook sterker. Maar we kunnen wel zeggen dat wij op een stabiel niveau zijn gebleven en dat we het niet zomaar weg gaan geven. We blijven ook dit seizoen zeker in de race.”