De enige Ajacied die overeind blijft in de storm: 'Vleiend als er interesse is'

Meerdere beleidsbepalers moesten de afgelopen jaren het veld ruimen, maar Menno Geelen is nog altijd werkzaam bij Ajax. Na drie keer te zijn gevraagd, accepteerde hij zelfs een promotie van commercieel naar algemeen directeur. Uit een interview met De Telegraaf blijkt dat Geelen een transfer had kunnen maken naar een buitenlandse club, maar dat is niet gebeurd.

Directeurs als Marc Overmars, Edwin van der Sar, Sven Mislinat, Maurits Hendriks, Susan Lenderink, Alex Kroes en Marijn Beuker vertrokken de afgelopen jaren bij Ajax, evenals technisch manager Gerry Hamstra. Even was Jan van Halst interim-algemeen directeur, maar ook hij verliet Ajax daarna.

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De 44-jarige Geelen is echter al sinds 2016 actief bij Ajax. “Er is om verschillende redenen de afgelopen jaren meermaals afscheid genomen van directiecollega’s. Een directiefunctie bij Ajax is mooi, maar het is ook een baan die heel intens is”, weet hij. “Het stopt nooit en er staat veel druk op. Ik heb de afgelopen jaren gezien wat dat bij collega’s heeft gedaan. Dat was ook een reden waarom directieleden er zelf voor hebben gekozen vroegtijdig te stoppen.”

'Voorrecht om Ajax-directeur te zijn'

“Zelf ervaar ik die druk en intensiteit ook. En de impact die het heeft op mij en mijn omgeving. Maar voor mij wegen de mooie en uitdagende kanten zwaarder. Ik vind het nog steeds een voorrecht deze functie te mogen vervullen”, zegt Geelen, die zelf een buitenlandse transfer had kunnen maken.

“Natuurlijk is het vleiend als er naar je wordt geïnformeerd. Maar ik heb nu de absolute drive om met mijn directiecollega’s en de organisatie ervoor te zorgen dat Ajax weer terugkomt waar het hoort”, geeft hij aan. “Ajax is allereerst een voetbalclub en pas daarna een bedrijf. We moeten ervoor zorgen dat het vooral over voetbal gaat. Ik wil daar aan bijdragen door ervoor te zorgen dat iedereen bezig kan zijn met de eigen expertise en het vooral zo organiseren dat de voetbalmensen met voetbal bezig kunnen zijn.”