Abdellah Ouazane staat tegenover zijn idool bij PSV: 'Die foto heb ik nog steeds'

Voor wacht een bijzonder onderonsje in de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De linksbuiten van Ajax staat vermoedelijk tegenover zijn idool .

In gesprek met Het Parool vertelt Ouazane dat hij als kind onder de indruk was van Dest. “Als jeugdspeler mocht ik een keer hooghouden in de Johan Cruijff ArenA en daarna met een speler op de foto. Ik koos voor Dest. Die foto heb ik nog steeds in mijn telefoon staan. Het is mooi hoe snel alles gaat. Een paar jaar geleden sta je met je idool op de foto, nu kunnen we ineens tegen elkaar spelen”, zegt de vleugelspeler.

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Ouazane heeft wel meer idolen: zo is bekend dat hij opkijkt tegen Luka Modric. “Pfff. Daar heb ik veel discussies met teamgenoten over gehad. Vooral met Pharell Nash. Hij is fan van Iniesta, maar ik vind Modric beter. Ik bewonder zijn rust aan de bal, maar vooral zijn karakter. Nooit naast je schoenen lopen. Weten waar je vandaan komt. Hij heeft zes keer de Champions League gewonnen, maar is altijd zichzelf gebleven. Daar gaan veel voetballers de mist in, denk ik.”

"Jude Bellingham vind ik ook een goede speler. Soms word ik vergeleken met hem, maar ik ben een iets ander type. Hij is overal op het veld te vinden, ik ben meer een nummer 10, al kan ik ook als linkshalf of linksbuiten spelen”, zegt Ouazane verder. “Mijn lievelingsclub is Liverpool. Als kleine jongen heb ik ooit mijn doelen opgeschreven en een daarvan was spelen voor Liverpool. Ik weet niet zo goed waarom, ik vind het gewoon een mooie club.”