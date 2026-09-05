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Abdellah Ouazane staat tegenover zijn idool bij PSV: 'Die foto heb ik nog steeds'

5 september 2026, 12:07
Abdellah Ouazane
Foto: © Imago
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Voor Abdellah Ouazane wacht een bijzonder onderonsje in de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De linksbuiten van Ajax staat vermoedelijk tegenover zijn idool Sergiño Dest.

In gesprek met Het Parool vertelt Ouazane dat hij als kind onder de indruk was van Dest. “Als jeugdspeler mocht ik een keer hooghouden in de Johan Cruijff ArenA en daarna met een speler op de foto. Ik koos voor Dest. Die foto heb ik nog steeds in mijn telefoon staan. Het is mooi hoe snel alles gaat. Een paar jaar geleden sta je met je idool op de foto, nu kunnen we ineens tegen elkaar spelen”, zegt de vleugelspeler.

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Ouazane heeft wel meer idolen: zo is bekend dat hij opkijkt tegen Luka Modric. “Pfff. Daar heb ik veel discussies met teamgenoten over gehad. Vooral met Pharell Nash. Hij is fan van Iniesta, maar ik vind Modric beter. Ik bewonder zijn rust aan de bal, maar vooral zijn karakter. Nooit naast je schoenen lopen. Weten waar je vandaan komt. Hij heeft zes keer de Champions League gewonnen, maar is altijd zichzelf gebleven. Daar gaan veel voetballers de mist in, denk ik.”

"Jude Bellingham vind ik ook een goede speler. Soms word ik vergeleken met hem, maar ik ben een iets ander type. Hij is overal op het veld te vinden, ik ben meer een nummer 10, al kan ik ook als linkshalf of linksbuiten spelen”, zegt Ouazane verder. “Mijn lievelingsclub is Liverpool. Als kleine jongen heb ik ooit mijn doelen opgeschreven en een daarvan was spelen voor Liverpool. Ik weet niet zo goed waarom, ik vind het gewoon een mooie club.”

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JMP
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447 Likes
JMP
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Dest zijn idool?? Nou… dat was dan zeker toen hij nog héél klein, jong en onbezonnen was…😏😉

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JMP
118 Reacties
1.125 Dagen lid
447 Likes
JMP
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dest zijn idool?? Nou… dat was dan zeker toen hij nog héél klein, jong en onbezonnen was…😏😉

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Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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