John van 't Schip heeft in de podcast Ekiz & Oei openhartig teruggeblikt op de lastige keuze om eind 2023 in te stappen als interim-trainer bij Ajax. De trainer had het daar vlak voor het overlijden van zijn vrouw Daniëlle Oonk met haar over.

Oonk overleed op 10 oktober 2023 aan de gevolgen van kanker. Slechts twee weken later, op 30 oktober 2023, begon Van 't Schip aan zijn interim-klus bij Ajax. De Amsterdamse club verkeerde in grote problemen na het vroegtijdige ontslag van trainer Maurice Steijn. De kans kwam voor Van 't Schip echter op een bijzonder moment voorbij, vlak na het overlijden van zijn vrouw.

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"Ze is op 10 oktober overleden, op 17 oktober was de uitvaart en op 30 oktober begon ik bij Ajax. Maar dat was omdat we het daar wel over hadden gehad. Daarin had zij gezegd: 'Maar John, één ding: als ze dat aan jou vragen, dan zeg je uiteraard gewoon ja.'"

Van 't Schip legt uit dat de woorden van zijn overleden vrouw hem nog dagelijks bezighouden bij de keuzes die hij maakt. "Ik hoor haar zeggen: 'Je gaat ergens anders weer verder.' Niet zozeer, maar wel dat je haar hoort zeggen bij bepaalde beslissingen: 'Niet doen, of wel doen, of wacht nou even…' Bijvoorbeeld vlak voordat ze overleed, toen zei ze: 'Ga geen emotionele beslissingen nemen gelijk. Laat het eerst allemaal op je inwerken, bezinken'", vertelt hij.

Inmiddels is Van 't Schip actief als bondscoach van Kazachstan. Eerder was hij bondscoach van Armenië. Dat werd geen succes.