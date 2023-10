Vrouw van John van 't Schip overlijdt op 55-jarige leeftijd

Daniëlle van ’t Schip, de partner van voormalig voetballer John van ’t Schip, is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie middels een post op Instagram bekendgemaakt. Van ’t Schip, de dochter van Willeke Alberti en halfzus van Johnny de Mol, kreeg vorig jaar de diagnose uitgezaaide endeldarmkanker.

De ziekte werd in april 2022 bij haar geconstateerd. “Ik heb een doodvonnis gekregen, maar door mijn vertrouwen in het leven heb ik dat kunnen omkeren. God maakt geen fouten, daar geloof ik heilig in”, bleef ze in een interview met De Telegraaf, geciteerd door het Algemeen Dagblad, desondanks positief. Volgens het AD ging het al lange tijd slecht met haar.

Ajax

Dezelfde krant maakte afgelopen zondag nog bekend dat John van ’t Schip terugkeert bij Ajax. Voor de oud-speler van de Amsterdammers en het Nederlands elftal ligt in de hoofdstad een rol in het technisch management in het verschiet. Volgens het AD speelt Ajax met de aanstaande terugkeer van Van ’t Schip in op het ontslag van Sven Mislintat. De technisch directeur werd op 24 september na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op straat gezet. “Mede daardoor kan de club de nodige voetbalknowhow gebruiken. Bovendien beschikt Van ’t Schip over het Ajax-DNA waar de club al langer naarstig naar op zoek was”, las het.

De Telegraaf voegde er later nog aan toe dat Van ’t Schip ‘zodra zijn privésituatie het toelaat, ondersteunend wordt op meerdere vlakken’, waaronder het transferbeleid, de scouting en het eerste elftal.