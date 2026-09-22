heeft dinsdag enorm veel waardering geoogst. De middenvelder van het Nederlands elftal sprak voor de camera van de NOS eerlijke taal over zijn zomerse transfer naar Al-Qadsiah.

Reijnders maakte in de zomerse transferperiode voor ongeveer 61 miljoen euro de overstap van Manchester City naar Al-Qadsiah. De transfer deed de nodige wenkbrauwen fronzen, aangezien de middenvelder met zijn 28 jaar in de bloei van zijn carrière zit.

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Reijnders geeft voor de camera van de NOS echter toe dat hij simpelweg geen ‘nee’ kon zeggen tegen de financiële vooruitgang die hem door Al-Qadsiah werd aangeboden: hij gaat naar verluidt twintig miljoen euro per jaar opstrijken bij de club uit Saudi-Arabië.

Volgens Reijnders was Al-Qadsiah bovendien de enige club die kon voldoen aan de financiële eisen van Manchester City. “Er waren andere opties, maar die clubs pakten niet door. Die botsten eigenlijk op de vraagprijs”, vervolgt hij. “Uiteindelijk ging ik ook denken van: nog een seizoen bij City blijven en niet helemaal happy zijn, of weer een nieuw avontuur.”

“Toen heb ik met Al-Qadsiah en de trainer (Brendan Rodgers, red.) gepraat. Eigenlijk ben ik best wel excited geworden na dat gesprek. Zij wilden echt doorpakken”, gaat Reijnders verder. Verslaggever Jeroen Stekelenburg merkt op dat Reijnders door de buitenwereld wordt beschouwd als een ‘zakkenvuller’. “Dat kun je ook niet ontkennen”, reageert hij eerlijk.

“Het salaris dat daar wordt aangeboden: zeg daar maar eens ‘nee’ tegen als speler. Of überhaupt als mens”, vervolgt hij. “Dan kunnen we altijd wel de moraalridders zijn van ‘dat zou ik niet doen’, maar ik denk dat de meeste mensen voor dat geld ‘ja’ zeggen.”

Reijnders oogst met zijn woorden ongelooflijk veel waardering bij veel voetballiefhebbers. “Mooie vent die Reijnders. Ik ben fan”, reageert iemand bijvoorbeeld op Instagram. Voorgenoemde reactie is op het moment van schrijven al 191 keer geliket. Een andere reactie (578 likes): “Real.” Weer een andere reactie (90 likes): “Goed uitgelegd. Geen speld tussen te krijgen en eigenlijk ook gewoon hartstikke logisch.”