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Nummer 6 van Eredivisie hoort onderaan te staan

23 september 2026, 08:56
Fortuna Ajax
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Fortuna Sittard hoort op basis van data niet op de zesde plek in de Eredivisie te staan, maar op de achttiende plaats. Dat blijkt uit het ‘Expected Position Model’ van Opta.

De Limburgse club kent onder leiding van Danny Buijs een meer dan prima start van het seizoen. De geel-groenen verzamelden in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen al dertien punten, wat ver boven verwachting is. Er werden knappe resultaten geboekt, onder meer tegen PSV (2-2).

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Toch is Fortuna Sittard momenteel aan het overperformen. De Expected Goals liggen lager dan de daadwerkelijke goals die er door de Limburgse club gemaakt worden. Bijvoorbeeld tijdens het duel tegen ADO Den Haag, toen Fortuna Sittard drie goals maakte. Er werden bij dat duel slechts 0,55 doelpunten van de ploeg van Danny Buijs verwacht.

Wat ook opvalt, is dat Feyenoord volgens de data bovenaan had moeten staan. FC Twente en AZ zouden volgen op plek 2 en 3. PSV en Ajax staan in het datamodel op plek 4 en 5.

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Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11
8
Groningen
7
2
11

Complete Stand

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