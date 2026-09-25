Loting KNVB Beker: hoe laat en welke 52 ploegen zitten in de koker?

Het deelnemersveld van de Eurojackpot KNVB Beker is bekend, en dat betekent dat de bekende balletjes klaar worden gemaakt voor de loting van de eerste ronde. Vrijdagavond weten de 52 deelnemende teams wat de eerste horde wordt in het toernooi. Waar en hoe laat is de loting te bekijken? En waarom zitten PSV, Feyenoord en Ajax niet in de koker?

Welke ploegen nemen deel aan de eerste ronde?

Woensdagavond werden de laatste kwalificatieduels afgewerkt op de amateurvelden, waardoor het deelnemersveld van 52 ploegen – verdeeld over de vijf hoogste Nederlandse competities – bekend werd. 24 ploegen uit het amateurvoetbal wisten een plekje in het hoofdtoernooi te bemachtigen:

Tweede Divisie: Koninklijke HFC, RKAV Volendam, Kloetinge, GVVV, AFC, BVV Barendrecht, Quick Boys, De Treffers, HSV Hoek, Rijnsburgse Boys, Kozakken Boys, Rohda Raalte.

Derde Divisie: EVV, VVSB, Excelsior Maassluis, Excelsior’31, Noordwijk, ACV, Eemdijk, Genemuiden, Purmersteijn, Sparta Nijkerk en Gemert.

Vierde Divisie: JOS Watergraafsmeer.

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Vanuit het profvoetbal stroomt de gehele Keuken Kampioen Divisie in, op de vier beloftenploegen na. In de Eredivisie nemen twaalf clubs deel aan de eerste ronde: ADO Den Haag, Excelsior, FC Groningen, FC Utrecht, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, SC Cambuur, sc Heerenveen, Sparta Rotterdam, Telstar en Willem II.

Wanneer stromen Ajax, PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ en NEC in?

Omdat PSV, Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en AZ actief zijn in Europese competities, mogen zij de eerste ronde van de KNVB Beker overslaan. Deze regel geldt al vanaf het seizoen 2019/20. Amateurclubs die dromen van een bezoekje aan De Kuip of de Johan Cruijff ArenA, zullen dus nog zeker één ronde moeten overleven.

Hoe laat is de loting van de eerste ronde van de KNVB Beker en waar kan ik deze bekijken?

De loting van de eerste ronde van de KNVB Beker vindt vrijdag plaats en wordt vanaf 17.00 uur uitgezonden bij De Voetbalkantine, een programma van ESPN. Oud-prof Timo Letschert heeft de eer om de balletjes uit de kommen te vissen. Of de loting daadwerkelijk om 17.00 uur start, is de vraag. De eerste ronde staat gepland op 27, 28 en 29 oktober.