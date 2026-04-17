Eurojackpot KNVB Beker introduceert vernieuwde badjas met bekerlegendes

17 april 2026, 17:26
Oud-bekerwinnaars waaronder Kieft, Stentler en De Wolf, showen de nieuwe badjas
Foto: © Eurojackpot KNVB Beker
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

In aanloop naar de finale van de Eurojackpot KNVB Beker krijgt de historie van het Nederlandse bekervoetbal een ode. Voor het eerst zijn alle bekerwinnaars uit de geschiedenis te zien in het nieuwe ontwerp van de badjas. Het kledingstuk brengt decennia aan bekerhistorie samen in één ontwerp en staat symbool voor de traditie van het bekertoernooi.

Ode aan de historie van het bekertoernooi

De Eurojackpot KNVB Beker kent een rijke geschiedenis vol finales en verrassende winnaars. In de nieuwe badjas zijn alle bekerwinnaars uit het verleden verwerkt. Het ontwerp, gemaakt door Blood In Blood Out, vormt daarmee een ode aan de clubs die het toernooi door de jaren heen hebben gekleurd. Ter ere van deze bijzondere badjas poseerden verschillende winnaars van weleer ermee in De Kuip.

Dit jaar krijgt die historie een nieuw hoofdstuk met de finale tussen AZ en NEC. Voor AZ lonkt een vijfde bekerwinst, waarmee de club zijn plek in de rijke bekerhistorie verder verstevigt. Voor NEC staat er meer op het spel: naast de jacht op de eerste dennenappel kan de club zich bij winst voor het eerst vereeuwigen in het ontwerp van de badjas.

Volgens Marianne van Leeuwen, directeur Betaald Voetbal van de KNVB, past het initiatief goed bij de traditie van het bekertoernooi. “De Eurojackpot KNVB Beker heeft een bijzondere plek in het Nederlandse voetbal. De badjas is onlosmakelijk verbonden met de bekerfinale en deze versie van de badjas wordt vast een collector’s item. Prachtig ontwerp!”

De badjas bij de finale

De badjas komt op meerdere momenten in het finaleweekend terug. Zo is deze te zien bij de huldiging van het winnende team na afloop van de finale in De Kuip en bij het officiële fotomoment met de finalisten op de KNVB Campus.

Badjas KNVB Beker 2026
© Eurojackpot KNVB Beker

➡️ Meer KNVB Beker nieuws

Lees ook:
Lee-Roy Echteld

Weijers: 'Als AZ de beker wint, kan het niet om Echteld heen'

AZ-speler Ro-Zangelo Daal

Opmerkelijke post van Ro-Zangelo Daal: AZ lijkt Europese comeback te vergeten

NEC-directeur Wilco van Schaik

Van Schaik emotioneel in interview door complete bekergekte in Nijmegen

