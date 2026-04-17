Marco Rose wordt de nieuwe trainer van AFC Bournemouth, zo melden betrouwbare bronnen waaronder The Athletic en Fabrizio Romano. De 49-jarige Duitser wordt bij de club van de opvolger van Andoni Iraola, die aan het eind van het seizoen gaat vertrekken.

Bournemouth bevestigde eerder deze week dat Iraola zijn aflopende contract niet gaat verlengen. The Cherries tonen zich slagvaardig in de zoektocht naar een opvolger, want amper drie dagen later lijkt de kogel al door de kerk te zijn. Romano schrijft op X dat Bournemouth en Rose inmiddels een akkoord hebben bereikt en dat de trainer op korte termijn gepresenteerd gaat worden.

Iraola staat sinds de zomer van 2023 aan het roer bij Bournemouth. De Bask leidde de club achtereenvolgens naar de twaalfde en negende plaats in de Premier League. Op het moment van schrijven bivakkeert de club op de elfde plaats, maar Bournemouth doet nog volop mee om Europees voetbal. Het gat met de zesde plaats, die recht geeft op een startbewijs voor de Europa League en nu in handen is van Chelsea, bedraagt met nog zes speelronden te gaan slechts drie punten.

Rose debuteerde in het seizoen 2016/17 als hoofdtrainer in het betaald voetbal, bij Red Bull Salzburg. Bij die club was hij in de voorgaande jaren al actief geweest als jeugdcoach. Na zijn Oostenrijkse avontuur had hij in de Bundesliga de leiding bij achtereenvolgens Borussia Mönchengladbach (2019-2021), Borussia Dortmund (2021-2022) en meest recentelijk RB Leipzig (2022-2025).