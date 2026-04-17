'Onverwoestbare Luka Modric (40) kan voetbalpensioen nóg een jaar uitstellen'

17 april 2026, 19:19
Luka Modric in het shirt van AC Milan
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Luka Modric lijkt zijn voetbalpensioen nog met minimaal een jaar te willen uitstellen. De inmiddels 40-jarige (!) Kroaat beschikt bij AC Milan over een aflopend contract, maar de Rossoneri zouden inmiddels een voorstel voor een extra seizoen willen gaan neerleggen. Modric zou onder drie voorwaarden bereid zijn bij te tekenen, zo melden Italaanse media.

Milan nam Modric afgelopen zomer transfervrij over van Real Madrid, waar hij al sinds 2012 onder contract stond. De statistieken laten zien dat er ondanks zijn respectabele leeftijd nog nauwelijks sleet zit op de middenvelder. Modric was dit seizoen in 30 van de 32 competitiewedstrijden die Milan speelden basisspeler en maakte 23 keer de volledige 90 minuten vol. Komende zomer maakt hij zich met de nationale ploeg op voor alweer zijn vijfde WK-eindronde. Bovendien lonkt een fraaie mijlaal: Modric heeft nog vier interlands nodig om op 200 wedstrijden voor zijn land te komen.

Gianluca Di Marzio schrijft dat Modric nog altijd een centrale rol heeft in de plannen van AC Milan-coach Massimiliano Allegri. De club zou zijn aflopende contract dan ook dolgraag willen verlengen. Modric zelf zou daar voor open staan, maar wel onder drie voorwaarden. Sky Sport Italia meldt dat Modric ten eerste wil dat Milan volgend seizoen over een elftal beschikt dat mee kan doen om de prijzen. Ten tweede móet de club zich dit seizoen kwalificeren voor Champions League-voetbal. Met een huidige derde plaats is dat zeker realistisch, aangezien de bovenste vier ploegen in de Serie A zich rechtstreeks plaatsen voor het miljardenbal. Tot slot zou Modric hebben geëist dat Allegri ook komend seizoen als hoofdtrainer op de bank zit.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Luka Modric

Luka Modric
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 40 jaar (9 sep. 1985)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
31
2
2024/2025
Real Madrid
35
2
2023/2024
Real Madrid
32
2
2022/2023
Real Madrid
33
4

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
32
46
75
2
Napoli
32
17
66
3
Milan
32
20
63
4
Juventus
32
26
60
5
Como
32
30
58

