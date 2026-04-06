Bastoni ontvangt steun van publiek bij Inter na WK-uitschakeling Italië

heeft gisteren massale steun gekregen van de Inter-aanhang tijdens het duel met AS Roma. Na de mislukte WK-kwalificatie van de Italiaanse nationale ploeg werd hij warm onthaald in San Siro, waarbij Bastoni zelfs kon rekenen op een staande ovatie. De verdediger was na een rode kaart bij de nationale ploeg het mikpunt geworden van ernstige doodsbedreigingen.

De aanleiding voor de grimmige reacties aan het adres van Bastoni was de nederlaag van Italië tegen Bosnië-Herzegovina vorige week. In de finale van de play-offs om een ticket voor het wereldkampioenschap kreeg de verdediger in de eenenveertigste minuut een directe rode kaart. Italië verloor het duel uiteindelijk na strafschoppen, waardoor het land voor de derde keer op rij zal ontbreken op een wereldkampioenschap. Na deze uitschakeling werd Bastoni overspoeld met een storm aan doodsbedreigingen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de thuiswedstrijd tegen de Romeinen lieten de supporters van Inter echter een heel ander geluid horen. Toen Bastoni in de achtenvijftigste minuut naar de kant werd gehaald, uitte het publiek massaal hun steun met een staande ovatie. Ook teamgenoot Barella, die tegen AS Roma de treffer voor de 5-1 voor zijn rekening nam, liet zijn betrokkenheid duidelijk blijken. De middenvelder zocht na zijn doelpunt direct Bastoni en hoofdtrainer Cristian Chivu op voor een omhelzing. Inter wist de wedstrijd uiteindelijk met overtuigende cijfers te winnen: 5-2.

Denzel Dumfries sprak na afloop van de overwinning vol lof over de sfeer binnen de selectie. De Nederlander kijkt met veel vertrouwen naar het restant van het seizoen, waarin Inter momenteel de ranglijst in de Serie A aanvoert met 72 punten uit 31 wedstrijden. “We moeten alle wedstrijden winnen en de Scudetto mee naar huis nemen”, aldus Dumfries. De koploper heeft momenteel een ruime voorsprong op achtervolgers AC Milan en Napoli, die maandag nog tegen elkaar in actie komen.