Remco Oversier, de algemeen directeur van NAC Breda, was donderdag de kop van jut in een digitale vergadering waaraan alle clubs in de Eredivisie én Keuken Kampioen Divisie deelnamen. Het wordt de bestuurder zeer kwalijk genomen dat hij via een kort geding alsnog probeert het uitduel bij Go Ahead Eagles over te laten spelen.

NAC gooide op 20 maart jongstleden de knuppel in het hoenderhok door bezwaar aan te tekenen tegen de 6-0 nederlaag die vijf dagen eerder werd geleden in Deventer. Omdat Go Ahead in dat duel Dean James opstelde wilde de degradatiekandidaat dat het duel zou worden overgespeeld. Als international van Indonesië heeft James namelijk afstand gedaan van zijn Nederlandse nationaliteit, zo redeneerde NAC, en daarom zou hij niet speelgerechtigd zijn geweest aangezien hij geen werkvergunning zou hebben. Met de stap zwengelde NAC de beruchte 'Paspoortgate' in, aangezien de situatie van James voor veel meer in Nederland actieve internationals van Indonesië, maar ook van Suriname en Kaapverdië geldt.

Eerder deze week werd bekend dat NAC zich niet neerlegt bij de beslissing van de KNVB. De club heeft een kort geding aangespannen bij de civiele rechter om het duel met Go Ahead alsnog te laten overstappen. Dat dient op 28 april aanstaande. Het was al duidelijk dat NAC met de hele situatie heel veel goodwill bij de overige profclubs in Nederland heeft verspeeld.

'Sfeer als een dorpsplein waar Oversier met rotte tomaten werd bekogeld'

Gisteren (donderdag) kwam de onvrede bij de andere clubs tot uiting in een digitale vergadering waarin alle Nederlandse profclubs en directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV aanschoven, zo meldt Voetbal International. NAC en De Jong zetten eerst hun standpunten over de kwestie uiteen, daarna was het woord aan de andere clubs. "Onder het mom van niet óver elkaar praten, maar mét elkaar, werd gevraagd of er nog clubs waren die NAC iets wilden laten weten. Vervolgens opende Go Ahead Eagles het bal, daarna namen onder meer NEC, FC Dordrecht en ADO Den Haag het woord. Een betrokkene omschrijft de sfeer als een dorpsplein waar Oversier werd bekogeld met rotte tomaten", schrijft het weekblad.

Oversier en NAC wordt onder meer verweten 'het eigenbelang voorop te stellen' en dat 'de bedrijfstak nu reputatieschade oploopt'. In Breda is men vooralsnog echter niet van plan om in te binden. "Als de rest zo eensgezind is, waarom spreekt de rest dan niet af dat er buiten NAC niemand een klacht indient en dat er naast Go Ahead-NAC sowieso geen andere wedstrijden in twijfel worden getrokken?", omschrijft VI de houding van de Bredase club.

Daarbij speelt mee dat meerdere clubs in een juridische brief hebben laten weten 'alle rechten voor te behouden' om in de toekomst hetzelfde te doen als wat NAC nu probeert. "Niet omdat ze het eens zijn met NAC, maar wel om ruimte te houden om te manoeuvreren als de kwestie in de toekomst op basis van nieuwe informatie nog een andere wending zou nemen", schrijft VI. In eerste instantie waren dat Ajax, FC Volendam en Telstar, donderdag werd duidelijk dat ook Feyenoord en FC Twente zo'n brief hebben geschreven. Heracles Almelo heeft eerder bovendien ook protest aangetekend, maar zou dat later hebben afgezwakt naar een brief vergelijkbaar met die van de bovengenoemde clubs. Deze clubs staan wél achter het besluit van de KNVB en vinden dat wedstrijden om deze reden niet moeten worden overgespeeld, maar houden dus ook hun opties open bij toekomstige ontwikkelingen.