Jaap Stam, Tom Beugelsdijk en Aad van Toor slaan handen ineen om VAR-frustratie te temperen

Vlak voor de start van de internationale voetbalzomer is een opvallende voetbaltrack gelanceerd waarin meerdere oud-voetballers samen met artiest Russo de frustraties rond VAR-momenten op de hak nemen. Voor het nummer werd een nieuwe versie opgenomen van het iconische lied Hou je rustig, oorspronkelijk bekend van Bassie & Adriaan uit 1982.

In de videoclip zijn verschillende bekende namen uit de voetbalwereld te zien. Jaap Stam, Tom Beugelsdijk, Sjaak Polak, Jeroen Heubach, Ali Boussaboun, Eric Meijers en scheidsrechter Bas Nijhuis werkten mee aan de remake. Ook Aad van Toor, bekend als Adriaan van Bassie & Adriaan, was betrokken bij het project en gaf persoonlijk toestemming voor de nieuwe uitvoering van het nummer.

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Het lied speelt in op de groeiende irritatie rond lange VAR-checks tijdens wedstrijden. Uit onderzoek van Sapio Research blijkt dat 55 procent van de voetbalkijkers zichtbaar geïrriteerd raakt tijdens het wachten op een beslissing van de videoscheidsrechter.

Het lied ‘Hou je rustig’ is vanaf nu te beluisteren op Spotify en de videoclip is te zien op Youtube.

Snickers gebruikt muziekcampagne rond frustrerende VAR-momenten

Het nummer is onderdeel van een internationale campagne van Snickers, onder de noemer It’s a sign for Snickers. Daarmee wil het merk inspelen op de frustratie die supporters ervaren tijdens lange onderbrekingen in wedstrijden.

Naast de videoclip is ook José Mourinho betrokken bij de campagne. De Portugese trainer vervult in internationale commercials de rol van ‘Calm One’. Daarnaast brengt Snickers een speciale voetbaleditie van de chocoladereep uit: de zogenoemde VAR-bar.

Tom Beugelsdijk kijkt met plezier terug op de opnames van het lied. “Ondanks dat zingen niet mijn sterkste punt is, was het genieten om met Snickers en al die bekende koppen dit lied op te nemen. De frustratie over de VAR herken ik maar al te goed. En eerlijk: maar goed dat er in mijn tijd geen VAR was. Dan had ik waarschijnlijk vaker eerder mogen douchen.”

Ook Aad van Toor reageert enthousiast op de remake. “Het is bijna niet te geloven dat het alweer 40 jaar geleden is dat mijn broer Bas en ik Hou je Rustig uitbrachten. Voor deze bijzondere samenwerking ben ik speciaal vanuit Spanje gekomen, en dat was het meer dan waard. Het was fantastisch om met zoveel bekende gezichten een videoclip te maken. We zijn dan ook erg trots op deze nieuwe versie van Russo.”

Russo zelf noemt de samenwerking bijzonder. “Het was een feest om met grootheden als Jaap Stam en Aad van Toor dit project te mogen doen.”

Het nummer Hou je rustig is inmiddels verschenen op Spotify. De videoclip is daarnaast te bekijken op YouTube.

FCUpdate trekt deze zomer door Europa

FCUpdate slaat deze zomer eveneens de handen ineen met Snickers. Met een speciale bus reist FCUpdate door meerdere Europese landen om de sfeer en beleving rond het internationale topvoetbal vast te leggen.

De tour voert langs onder meer België, Engeland, Frankrijk en Spanje. Tijdens de reis onderzoekt FCUpdate hoe supporters in verschillende voetballanden reageren op de VAR en in hoeverre de videoscheidsrechter daar voor discussie en frustratie zorgt. Het project wordt gesponsord door Snickers.