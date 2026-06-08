Andries Noppert reageert op onthullingen over Nederland - Argentinië

heeft gereageerd op de onthullingen in NRC over de penaltyreeks in de kwartfinale Nederland – Argentinië op het WK 2022. De toenmalig doelman van het Nederlands elftal trok zijn eigen plan, tot grote teleurstelling van bondscoach Louis van Gaal.

Volgens de reconstructie van NRC had de bondscoach samen met keeperstrainer Frans Hoek en penalty-adviseur Peter Murphy een duidelijk plan uitgestippeld voor de strafschoppenserie. De doelmannen van Oranje kregen de opdracht om niet direct een hoek te kiezen, maar zo lang mogelijk te wachten en daarna pas te duiken. Noppert voelde zich daar echter niet comfortabel bij en besloot kort voor de serie zijn eigen aanpak te kiezen. Hij week daarmee af van de afspraken, zonder dat vooraf te melden aan de staf.

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NRC schreef dat Noppert op de avond voor de wedstrijd een gesprek had met reservekeepers Remko Pasveer en Justin Bijlow, die op zijn verzoek ook de beelden hadden bestudeerd van de belangrijkste penaltynemers van Argentinië. Ieder had een lijstje gemaakt met de voorkeurshoeken; de lijstjes kwamen nagenoeg overeen, zag Noppert.

“Hij maakt met de hand een definitieve lijst en geeft die aan Pasveer. De Ajax-goalie heeft het beste handschrift, zal een net overzichtje maken en dat op een bidon plakken”, schreef NRC verover. “Noppert zegt niets tegen Frans Hoek. Hij ziet de noodzaak niet. Bovendien, denkt hij: over de uitkomsten van al die testen van Murphy heeft hij nooit meer iets gehoord. Laat staan dat Hoek hem ooit heeft gevraagd of hij er wel in gelooft.

Noppert vindt Hoek maar een praatjesmaker, een professor keeperskunde die doet alsof er maar één methode is. Op het idee om naar Louis van Gaal te stappen, komt Noppert niet.”

Wat zegt Noppert over Nederland - Argentinië?

In een interview met NU.nl wordt de doelman gevraagd naar de reconstructie. "Ik heb Remko Pasveer en Justin Bijlow als andere keepers betrokken bij de serie, ook omdat ze zó goed voor mij zijn geweest", beaamt hij. "We hebben beelden bekeken en daarna hebben we samen een lijst gemaakt met de hoeken van de nemers. Het is jammer dat het zo is uitgepakt."

Noppert wist geen enkele penalty te stoppen. Wel schoot Enzo Fernández naast. "Ik hoorde later Lautaro Martínez in een interview zeggen dat hij vrijwel altijd rechts schiet, maar dit keer op het laatste moment voor links koos. Dat bewijst maar weer dat het een groot gokspel is."