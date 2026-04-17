Media-expert Tina Nijkamp heeft op Instagram vol verbazing gereageerd op een openstaande vacature bij NOS Sport. De voormalig zenderbaas van SBS6 verbaast zich over de zoektocht naar een zogeheten Chef Commentatoren en noemt het salaris dat aan de functie is gekoppeld 'bizar hoog'.

NOS Sport is op zoek naar een nieuwe leidinggevende voor de commentatorengroep. De nieuwe chef krijgt de verantwoordelijkheid over een team van 21 sportcommentatoren. In de vacaturetekst, die een fulltime dienstverband van 36 uur per week belooft, wordt gezocht naar een sturend profiel.

“Ben jij een verbindende leider met liefde voor sport en sportcommentaar? Weet jij commentatoren te inspireren, te coachen en richting te geven in een dynamische sportomgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou”, luidt de oproep. Aan de functie is een maximaal cao-salaris van 7.491 euro gekoppeld.

Nijkamp zet grote vraagtekens bij de functie en het salaris

Nijkamp deelde een screenshot van de vacature via haar Instagram Story en voorzag de afbeelding van kritisch commentaar. “De bubbel van de NOS”, zo schreef de mediakenner. De ex-baas van SBS snapt niet dat er een aparte manager voor de sportcommentatoren nodig is. “Een chef voor de commentatoren... Het is daar een baan!!! Wat een WAANZIN!!! Wat doe je dan de hele dag? En wat als de NOS de Eredivisie-samenvattingen kwijtraakt?”, vraagt Nijkamp zich af.

Ook de financiële vergoeding stuit haar tegen de borst: “En dan dat salaris. Bizar hoog!!!”, aldus de analist.

De zorg van Nijkamp over het verlies van de uitzendrechten voor de Nederlandse voetbalcompetitie lijkt voor de korte termijn overigens ongegrond. De NOS bereikte vorig jaar januari een akkoord over een contractverlenging, waardoor de samenvattingen van de Eredivisie in ieder geval tot en met het seizoen 2026/2027 bij de publieke omroep te zien blijven.

