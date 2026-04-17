Hervé Renard is ontslagen als bondscoach van Saudi-Arabië, zo meldt RMC Sport. Met nog minder dan twee maanden te gaan tot de start van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft de voorzitter van de Saudische bond besloten om de 57-jarige trainer uit zijn functie te ontheffen.

Saudische media melden dat de recente (vriendschappelijke) nederlagen tegen Egypte (4-0) en Servië (2-1) Renard fataal zijn geworden. Slechts twee maanden voor het grootste WK ooit heeft de bond besloten om de Fransman te ontslaan.

Renard stond tijdens het WK van 2022 in Qatar aan het roer bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Op dat toernooi boekte hij een verrassende zege op de uiteindelijke winnaar Argentinië. Doordat de andere poulewedstrijden tegen Polen (2-0) en Mexico (2-1) werden verloren, kwalificeerde het land zich niet voor de achtste finales.

De oefenmeester, die in het verleden bondscoach was van Marokko, nam vervolgens afscheid van Saudi-Arabië om bondscoach te worden van het Franse nationale vrouwenelftal, waarmee hij de kwartfinales haalde van de Olympische Spelen in Parijs. In 2024 stelde Saudi-Arabië hem opnieuw aan als bondscoach.

De Saudische bond gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdverantwoordelijke voor het nationale team. De huidige nummer 61 van de FIFA-ranking staat voor zijn zevende WK-deelname. Het land is in Groep H gekoppeld aan Uruguay, Spanje en Kaapverdië.