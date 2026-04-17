Driessen: 'Ik zou Flemming blind meenemen naar het WK'

17 april 2026, 11:57
Leo Driessen vindt dat Zian Flemming mee moet naar het WK met het Nederlands elftal, zo zegt de voetbalcommentator bij Voetbalpraat van ESPN. Driessen breekt een lans voor de aanvalsleider van Burnley, die op meerdere posities uit de voeten kan en volgens hem niet onderdoet voor Wout Weghorst.

Flemming draait een goed seizoen bij naderend Premier League Burnley. In zijn eerste seizoen op het hoogste Engelse niveau maakte de voormalig speler van Fortuna Sittard en Ajax acht doelpunten. Memphis Depay kwakkelt daarnaast nog altijd met een blessure, waardoor het maar de vraag is of hij op het WK inzetbaar is in de spits.

“Flemming is in de sterkste periode van zijn leven. Als je acht doelpunten weet te maken terwijl je niet alles hebt gespeeld door een blessure, ben je een sterke speler”, begint Driessen. “Én hij kan op meerdere posities uit de voeten. Hij is nu spits, maar kan ook op tien of zes. Ik zou hem meenemen naar het WK”, aldus de zeventigjarige verslaggever.

“Ik heb Flemming een paar keer mogen zien: hij is écht sterk geworden”, vervolgt Driessen. Danny Koevermans: “Hij is een gewaardeerde Premier League-spits geworden. Ook andere ploegen hebben het over hem.” Driessen: “Als je dat afzet tegen een spits van Ajax, zou ik het wel weten.”

Anco Jansen voorziet oproep voor Summerville

Anco Jansen denkt dat Crysencio Summerville een goede kans maakt op een oproep, mocht Depay uiteindelijk niet fit genoeg zijn om mee te reizen naar het WK. “Dat kan heel goed uitpakken voor hem. Je beste optie in de spits gaat Donyell Malen worden, die doet het gigantisch goed bij AS Roma. Hij is op dit moment de rechtsbuiten van Oranje, maar als hij naar de spitspositie moet, komt daar een plek vrij. Summerville is voor die positie uitermate geschikt”, zegt de oud-speler van onder meer SC Veendam en FC Emmen.

SWVoetbal
"Ik zou Flemming blind meenemen naar het WK".... Bij het lezen van dit kopje, dacht ik: Hij heet toch Daley...? Sorry, dit is een woordgrapje. Eerlijk gezegd ben ik Zian Flemming uit het oog verloren sinds zijn transfer naar Burnley. 23 Wedstrijden, 8 doelpunten, 0 assists. Geen daverende cijfers, maar tóch de moeite waard om hem weer eens te gaan volgen.

peterdejong1983
peterdejong1983
@SWVoetbal hangt ervanaf hoe je het bekijkt. Voor een aanvaller 1 van de sterkste competities bij een club die tegen degradatie vecht is 1 op 3 zeker niet slecht. Dat is een vrij net gemiddelde.

Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 27 jaar (1 aug. 1998)
Positie: AM, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
23
8
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

