Het doelpunt van voor Burnley tegen Fulham op 21 maart kreeg achteraf een bijzondere betekenis. Het bleek de laatste treffer te zijn die zijn opa nog heeft gezien, kort voordat hij overleed. Dat vertelt hij tegenover Voetbal International.

De clubtopscorer van Burnely maakte zijn achtste treffer in de wedstrijd van Burnley tegen Fulham. Het duel eindigde uiteindelijk in een 3-1 zege voor Fulham, maar voor Flemming kreeg de wedstrijd een heel andere lading. Tegenover VI vertelt hij hoe zijn opa, 84 jaar oud, op het moment van de wedstrijd thuis voor de televisie zat, overleed.

“Hij was 84 jaar en had al veel meegemaakt en overleefd. Maar dit kwam totaal onverwacht. Het gebeurde terwijl hij naar mijn wedstrijd keek. Dat was altijd zijn hoogtepunt van de week, lekker samen met oma voor de tv. Hij heeft mijn goal nog gezien. Kort voor het einde van de wedstrijd kreeg hij hevige pijn op de borst en is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, begint Flemming.

Na afloop van de wedstrijd werd hij door zijn familie op de hoogte gebracht van de situatie. “Toen ik na de wedstrijd op mijn telefoon keek, kreeg ik een bericht van mijn vader: opa is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, we zijn erheen. Het was nog onduidelijk wat er precies aan de hand was, maar wel dat het niet goed was.”

Terug naar Nederland

Al snel werd duidelijk hoe ernstig de situatie was: de aorta van zijn opa bleek gescheurd. Vanaf dat moment werd alles gericht op zo snel mogelijk richting Nederland reizen, al liep dat niet zonder obstakels.

“Het leek alsof hij de volgende dag al niet zou halen. Ik zat in Londen en er waren die avond geen vluchten meer naar Amsterdam. Ik was bang dat ik te laat zou komen. Ik dacht nog aan de helikopter waarmee ik ooit naar Burnley werd gevlogen, maar dat was nu geen optie. Dus ging ik met de spelersbus terug en pakte de eerst mogelijke vlucht vanaf Manchester.”

Een dag later stond Flemming alsnog in Nederland. Zijn familie haalde hem op van Schiphol en samen gingen ze direct door naar het ziekenhuis. Daar trof hij zijn opa aan, die het onverwacht nog wist vol te houden. “Die sterke man heeft het toch nog een nacht gered. Die hele zondag ben ik nog bij hem geweest. We konden geen echt gesprek meer voeren, maar hij reageerde soms nog met een woord, een blik of een kneep in mijn hand. Tot een uur of elf zijn we gebleven. Een paar uur later is hij overleden”, aldus Flemming.