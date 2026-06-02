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Opvallende beelden van Algerije-fans gaan rond

2 juni 2026, 22:29   Bijgewerkt: 23:07
Algerije-fans aangepakt door beveiliging
Foto: © footgraphs (tiktok)
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het verblijf van de Algerijnse nationale ploeg in Nederland is ontaard in onrust bij het Van der Valk Hotel in Schiedam. Teleurgestelde supporters zorgden voor de nodige spanningen nadat de selectie via een alternatieve ingang naar binnen was geleid om direct contact met de fans te vermijden.

De situatie escaleerde dusdanig dat de politie moest ingrijpen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Een grote groep Algerijnse fans verkeerde in de veronderstelling dat zij na een training in De Kuip de kans zouden krijgen om foto's en handtekeningen van de spelers te bemachtigen.

Toen de spelersbus terugkeerde bij het hotel, koos de selectie echter voor een andere route. Volgens aanwezigen voelden veel supporters zich hierdoor misleid.

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Een deel van de menigte rende vervolgens achter de bus aan, waarna er ongeregeldheden ontstonden tussen de fans en de aanwezige beveiligers. Ooggetuigen maken melding van duw- en trekwerk, wat er uiteindelijk toe leidde dat de beveiligingsmedewerkers onder politiebegeleiding het pand in moesten worden geleid, zo meldt Voetbalalert op Instagram.

Algerije bereidt zich in Nederland voor op het WK

De bezoekende selectie verblijft momenteel in Zuid-Holland ter voorbereiding op een oefeninterland tegen het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Vladimir Petković treedt morgen aan tegen Oranje.

Dit duel in De Kuip fungeert als de officiële uitzwaaiwedstrijd voor de Nederlandse internationals. Binnen de Algerijnse selectie bevinden zich diverse bekende gezichten uit de Eredivisie. Zo maken Feyenoorder Anis Hadj Moussa en FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki deel uit van de spelersgroep. Ook doelman Luca Zidane, de zoon van Zinédine Zidane, is met de nationale ploeg meegereisd.

@footgraphs Explanation: the national team of Algeria sleeps here and security started punching people 🤬 #algeria #football #viral #rotterdam #hotel ♬ origineel geluid - Footgraphs ⚽️

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