Enorm nieuws: Denzel Dumfries en Real Madrid akkoord over transfer

heeft zijn overstap naar Real Madrid te pakken, zo meldt Fabrizio Romano middels zijn bekende ‘here we go’. Volgens de Italiaanse transferjournalist activeert De Koninklijke een afkoopclausule van twintig miljoen euro die de Nederlandse rechtsback in zijn contract bij Internazionale heeft staan.

Romano maakte dinsdagochtend voor het eerst melding van de interesse van Real Madrid in Dumfries. De deal blijkt vervolgens in een stroomversnelling te zijn gekomen voor de Nederlander, die de overstap gaat maken naar de Spaanse topclub. Het contract van Dumfries bij Internazionale loopt nog door tot medio 2028, maar dankzij een clausule van twintig miljoen euro kan hij per direct vertrekken uit Milaan.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt is de voormalig back van Sparta, sc Heerenveen en PSV persoonlijk al rond met Real Madrid. Volgens Romano worden de laatste formaliteiten dinsdagavond nog afgehandeld. Nicolò Schira, een andere Italiaanse journalist, meldt dat Dumfries een contract tot 2030 gaat tekenen.

De transferspecialist gebruikt zelfs zijn bekende term ‘here we go’. Dat betekent dat de deal zo goed als rond is. Ook trainer José Mourinho heeft al groen licht gegeven voor de overgang, meldden Spaanse media eerder.

Dumfries maakte vijf jaar geleden de overstap van PSV naar Internazionale, waar de verdediger uitgroeide tot een van de sterkhouders. In Milaan won Dumfries twee landstitels. Het lijkt erop dat de verdediger, vlak voor het WK met Oranje, een droomtransfer te pakken heeft.