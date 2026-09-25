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Barcelona geeft veelbesproken transfertarget op: 'Zoeken een andere oplossing'

25 september 2026, 07:25
Barcelona geeft veelbesproken transfertarget op: 'Zoeken een andere oplossing'
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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FC Barcelona heeft de jacht op Julián Álvarez definitief opgegeven. Dat zegt sportief directeur Deco op een bijeenkomst in Portugal.

De pogingen van Barcelona om Álvarez los te weken bij Atlético Madrid zorgden afgelopen zomer voortdurend voor ronkende krantenkoppen in Spanje. De regerend landskampioen zou een fors bod in Madrid hebben neergelegd, maar de Rojiblancos lieten weten absoluut niet mee te willen werken aan een vertrek van de spits en lieten daarbij duidelijk merken totaal niet gediend te zijn van het gedrag van Barcelona.

Álvarez zelf maakte eind augustus publiekelijk duidelijk dat hij Atlético wel degelijk wilde verlaten, maar zijn club reageerde woedend en liet weten dat de Argentijn alleen voor zijn contractuele afkoopsom van 500 miljoen euro (!) weg zou mogen.

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Inmiddels is de transferperiode al weken voorbij en is Álvarez nog altijd 'gewoon' speler van Atlético. Deco geeft aan dat de Argentijn dat wat hem betreft voorlopig ook zal blijven. "Het idee is altijd geweest om een beweeglijke spits binnen te brengen die de combinatie met anderen aan kan gaan, en Julián was zo'n speler", wordt de Portugees geciteerd door persbureau Reuters.

"Het was niet mogelijk, we hebben een bod gedaan. Maar zijn club heeft altijd gezegd dat ze hem niet wilden verkopen en dus moeten we naar andere oplossingen kijken. Julián ligt in het verleden, we zullen vooruit moeten kijken en zijn gelukkig. Ik hoop dat hij het goed blijft doen en zijn club helpt", vervolgt Deco.

Barcelona schakelde uiteindelijk door toen Álvarez niet haalbaar bleek en pikte de Braziliaan Gabriel Jesus op bij Arsenal. Trainer Hansi Flick kiest in de eerste weken van het seizoen echter voor diens landgenoot Raphinha als 'valse 9', en met succes: de Braziliaan was in de eerste acht wedstrijden van het seizoen al goed voor 14 (!) doelpunten, waaronder twee in het Champions Leagueduel met Feyenoord (5-1 winst).

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Barcelona heeft de schuld nog niet hoog genoeg 1.4 miljard de Spaanse bond moet nu ingrijpen bij zulke clubs

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.189 Reacties
1.201 Dagen lid
19.419 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Barcelona heeft de schuld nog niet hoog genoeg 1.4 miljard de Spaanse bond moet nu ingrijpen bij zulke clubs

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Julián Álvarez

Julián Álvarez
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 26 jaar (31 jan. 2000)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Atlético
3
0
2025/2026
Atlético
29
8
2024/2025
Man City
-
-
2024/2025
Atlético
37
17

Meer info

Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
7
24
21
2
Atlético
7
9
16
3
Betis
7
2
16
4
Real Madrid
7
10
15
5
Sevilla
7
1
13

Complete Stand

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