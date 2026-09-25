Barcelona geeft veelbesproken transfertarget op: 'Zoeken een andere oplossing'

FC Barcelona heeft de jacht op definitief opgegeven. Dat zegt sportief directeur Deco op een bijeenkomst in Portugal.

De pogingen van Barcelona om Álvarez los te weken bij Atlético Madrid zorgden afgelopen zomer voortdurend voor ronkende krantenkoppen in Spanje. De regerend landskampioen zou een fors bod in Madrid hebben neergelegd, maar de Rojiblancos lieten weten absoluut niet mee te willen werken aan een vertrek van de spits en lieten daarbij duidelijk merken totaal niet gediend te zijn van het gedrag van Barcelona.

Álvarez zelf maakte eind augustus publiekelijk duidelijk dat hij Atlético wel degelijk wilde verlaten, maar zijn club reageerde woedend en liet weten dat de Argentijn alleen voor zijn contractuele afkoopsom van 500 miljoen euro (!) weg zou mogen.

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Inmiddels is de transferperiode al weken voorbij en is Álvarez nog altijd 'gewoon' speler van Atlético. Deco geeft aan dat de Argentijn dat wat hem betreft voorlopig ook zal blijven. "Het idee is altijd geweest om een beweeglijke spits binnen te brengen die de combinatie met anderen aan kan gaan, en Julián was zo'n speler", wordt de Portugees geciteerd door persbureau Reuters.

"Het was niet mogelijk, we hebben een bod gedaan. Maar zijn club heeft altijd gezegd dat ze hem niet wilden verkopen en dus moeten we naar andere oplossingen kijken. Julián ligt in het verleden, we zullen vooruit moeten kijken en zijn gelukkig. Ik hoop dat hij het goed blijft doen en zijn club helpt", vervolgt Deco.

Barcelona schakelde uiteindelijk door toen Álvarez niet haalbaar bleek en pikte de Braziliaan Gabriel Jesus op bij Arsenal. Trainer Hansi Flick kiest in de eerste weken van het seizoen echter voor diens landgenoot Raphinha als 'valse 9', en met succes: de Braziliaan was in de eerste acht wedstrijden van het seizoen al goed voor 14 (!) doelpunten, waaronder twee in het Champions Leagueduel met Feyenoord (5-1 winst).