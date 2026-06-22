heeft voor het eerst openlijk bevestigd dat hij Atlético Madrid wil verlaten. De Argentijnse spits, die al maanden wordt gelinkt aan een toptransfer, maakte na de WK-zege van Argentinië op Oostenrijk (2-0) duidelijk dat hij zijn toekomst elders ziet.

De aanvaller hield zich lange tijd op de vlakte over alle speculaties rond zijn toekomst, maar besloot daar na de wedstrijd een einde aan te maken. Daarmee lijkt de transfersoap rond de 26-jarige international in een nieuwe fase terecht te komen.

Álvarez spreekt duidelijke voorkeur uit

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Volgens diverse berichten heeft Barcelona al geruime tijd interesse in Álvarez en zouden de Catalanen hem zien als de ideale opvolger van de vertrokken Robert Lewandowski. Ondanks belangstelling van andere Europese topclubs lijkt de Argentijn zelf inmiddels een duidelijke koers te hebben uitgezet.

In gesprek met ESPN is Álvarez opvallend open over zijn situatie. "Ik wil niets verbergen en ook niet doen alsof ik ergens onduidelijk over ben. Ik probeer altijd eerlijk te zijn", vertelde hij.

De spits bevestigt vervolgens dat hij zijn wens al heeft besproken met de clubleiding van Atlético Madrid. "Ik heb met de mensen van Atlético gesproken en ik denk dat het voor iedereen het beste is als ik vertrek. Ik wil mijn droom waarmaken", aldus Álvarez.

Barcelona blijft aandringen

Barcelona zag volgens de berichtgeving eerder al een bod van honderd miljoen euro worden afgewezen door Atlético Madrid, maar zou vastberaden zijn om de aanvaller alsnog binnen te halen. De club zou bovendien al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Argentijn over een langdurige verbintenis.

Ook Real Madrid zou eerder een poging hebben gewaagd om Álvarez binnen te halen, maar die optie lijkt inmiddels van tafel. Daardoor lijkt Barcelona de belangrijkste kandidaat om de aanvaller deze zomer los te weken uit Madrid.

De uitspraken van Álvarez zelf zullen de druk op Atlético Madrid verder opvoeren. De Argentijn heeft nu immers publiekelijk aangegeven dat hij een vertrek ziet als de beste oplossing voor alle betrokken partijen, waardoor een transfer in de komende weken steeds realistischer lijkt te worden.