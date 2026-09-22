Noa Vahle voerde heel bijzonder gesprek met Lamine Yamal: 'Sorry, maar...'

Noa Vahle heeft onlangs haar eerste interview in het Spaans afgenomen. En dat was niet met de minste: FC Barcelona-aanvaller . In HNM De Podcast blikt ze terug op het bijzondere gesprek dat ze met de Spaanse ster had.

Noa Vahle was naar FC Barcelona afgereisd in de veronderstelling dat ze Feyenoord-verdediger Mika Mármol zou interviewen. Dat moest in het Spaans, aangezien hij geen Engels spreekt. "Dat was toevallig, want ik was net een paar maanden begonnen met Spaanse lessen en Duolingo. Ik zei dus: joh, eens moet de eerste keer zijn. Komt helemaal goed."

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Vahle vervolgt: "Ik zit dan die vragen voor te bereiden met ChatGPT en krijg vijf minuten voordat ik naar bed ga een appje van onze producer: Ik weet niet of je het leuk vindt, maar wij krijgen een interview met Lamine Yamal. Dus ik dacht: dit meen je toch niet. Spreekt hij Engels? Nee, dat sprak hij niet. Dus ook dit moest in het Spaans. Dat werd dus het eerste interview op die dag, nog voordat ik de linksback van Feyenoord in het Spaans ging interviewen."

"Ik heb echt tot in de avond allemaal woorden zitten stampen, voetbalvocabulaire, want ik kan het eigenlijk nog helemaal niet. En toen was ik daar... Als die jongen (Yamal, red.) ergens binnenkomt, is het alsof iedereen stilstaat en stopt. Het is bizar, hij is negentien."

Toen volgde voor Vahle de ontmoeting met de ster van FC Barcelona. "Ik zeg in het Spaans tegen hem: 'Sorry, maar dit is het eerste interview dat ik ooit in het Spaans ga doen.' Hij moest vervolgens lachen en reageerde: 'Oh, dat komt wel goed!'"

Vahle vond het interview vervolgens behoorlijk lastig om Yamal te begrijpen: "Hij heeft mij best wel geholpen, maar hij praat zo binnensmonds. Ik denk dat ik een vierde heb verstaan van wat hij gezegd heeft."