Jürgen Klopp staat lijnrecht tegenover Virgil van Dijk: 'Het was een..'

Jürgen Klopp vindt niet dat Duitsland tegen Nederland (1-1) mazzel heeft gehad met een aantal arbitrale beslissingen in de Johan Cruijff ArenA. Dat laat de bondscoach van Die Mannschaft weten op de persconferentie na afloop van de wedstrijd.

Heel Nederland klaagt steen en been over een aantal discutabele beslissingen van arbiter Alejandro José Hernández Hernández. Hij keurde onder meer twee treffers van Oranje af. "Persoonlijk denk ik dat die goal niet afgekeurd had moeten worden, want Brobbey staat voor de keeper, maar hij doet helemaal niets", reageert aanvoerder Virgil van Dijk na afloop van de wedstrijd tegenover SBS6. "Bij het tegendoelpunt hadden wij echt het gevoel dat die bal uit moest. Uiteindelijk valt die via de kluts goed. En bij de goal van Meerdink fluit hij veel te snel, maar het is niet anders. Ik ben de enige die mag praten en dan wil ik praten en dan krijg ik een gele kaart...", verzucht hij.

Klopp is het niet eens met Van Dijk

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Jürgen Klopp, jarenlang trainer van Van Dijk bij Liverpool, is het niet eens met zijn oud-pupil. De bondscoach van Duitsland denkt dat de arbiter goed heeft gehandeld: "Bij de goal van Virgil was sprake van een overtreding, weliswaar een lichte overtreding, maar wél een overtreding, dus die goal is terecht afgekeurd", wordt Klopp geciteerd door De Telegraaf. "En voor die situatie voorafgaand aan ons doelpunt geldt dat het aan de scheidsrechter is om het spel stil te leggen en niet aan de ploegen op het veld. Er moet gewoon doorgespeeld worden en dat heeft mijn ploeg goed gedaan. Over die situaties verschil ik van mening met Virgil van Dijk. Dat kan, ook al is hij acht jaar mijn aanvoerder geweest."

Klopp is verder te spreken over fases van het spel van Duitsland, maar ziet ook verbeterpunten: "De intensiteit en de werklust die we hebben laten zien, waren goed. Veel voetbaldetails waren ook goed. In de fase waarin Nederland is opgekomen en dominant was, hebben wij wel te weinig gevoetbald, waardoor we te veel onder druk zijn gekomen. Maar we hebben schitterende counterkansen gehad en hadden al in de eerste helft de 0-2 kunnen maken."