Gakpo en Van Bommel helpen Oranje aan punt tegen Duitsland bij debuut Xavi

Het Nederlands elftal is met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland begonnen aan het tijdperk-Xavi Hernández. In Amsterdam keek Oranje mede door twee afgekeurde treffers lange tijd tegen een 0-1 achterstand aan, maar de ingevallen debutant schonk in blessuretijd de verdiende gelijkmaker.

Xavi koos in zijn eerste Oranje-opstelling voor veelal dezelfde namen als zijn voorganger Ronald Koeman deed. Zo handhaafde de Spanjaard Bart Verbruggen als eerste doelman en behield aanvoerder Virgil van Dijk zijn vertrouwde stek centraal achterin, waar hij een duo vormde met Jan Paul van Hecke. Op het middenveld wees Xavi Quinten Timber aan als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong, voorin werd spits Brian Brobbey geflankeerd door Crysensio Summerville en Cody Gakpo. Aan Duitse zijde koos Klopp voor één debutant: Philipp Treu van SC Freiburg kreeg het vertrouwen als rechtsback. Ajax-doelman Marc ter Stegen begon, zoals Klopp al had aangekondigd, onder de lat. Jamal Musiala zou in eerste instantie ook in de basis staan, maar haakte vlak voor de aftrap af en werd vervangen door Nadiem Amiri.

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Zodra de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández om 20.45 uur de wedstrijd in gang had gefloten, trokken de Duitsers het initiatief naar zich toe. Lang hield de Duitse dominantie echter geen stand, want Nederland trok de wedstrijd daarna al snel naar zich toe. Brobbey (vermeende overtreding Tah) en Reijnders (hands) riepen in de openingsfase tevergeefs om een penalty.

Virgil van Dijk dacht Oranje na een klein kwartier alsnog op voorsprong te zetten. De aanvoerder kwam bij een hoekschop van Cody Gakpo voor de mistastende Ter Stegen en kopte raak in de verre hoek. De arbiter keurde de treffer in eerste instantie goed, maar de VAR greep in omdat de Duitse doelman zou zijn gehinderd door Brobbey, die overigens weinig leek te doen in het doelgebied. Hernández Hernández besloot na het zien van de beelden de goal echter tóch af te keuren, tot onbegrip van veel Oranje-spelers.

Duitsland incasseerde na een klein halfuur een tegenvaller, toen Kai Havertz de strijd moest staken met een blessure, die hij over had gehouden aan een overtreding die Quinten Timber even eerder geel had opgeleverd. Younes Ebnoutalib was zijn vervanger, ook voor hem was het zijn debuut voor Die Mannschaft. Dat had hij kort na zijn entree met een treffer kunnen opluisteren, ware het niet dat Verbruggen redding bracht op het harde schot richting korte hoek van de spits van Mainz.

Even later had Duitsland dan tóch de voorsprong te pakken. Brobbey verstapte zich op het middenveld en bleef aangeslagen liggen, maar omdat er geen overtreding aan vooraf was gegaan liet de arbitrage doorspelen. De bal belandde in de zestien uiteindelijk voor de voeten van Felix Nmecha, die Verbruggen van dichtbij kansloos liet: 0-1. Brobbey kon bovendien niet verder, zijn plek werd ingenomen door de eerste Oranje-debutant van het tijdperk-Xavi: Mexx Meerdink.

De Duitsers lieten kort na de 0-1 een enorme kans om de voorsprong te verdubbelen onbenut, toen Nathaniel Brown de bal breed legde op Karim Adeyemi, wiens volley vervolgens over het lege Nederlandse doel vloog. Oranje richtte zich daarna weer op en kreeg ook wel wat kansjes om voor rust nog wat terug te doen, maar die waren niet besteed aan Summerville, Micky van de Ven en Jan Paul van Hecke. Zodoende zochten beide ploegen even later met een 0-1 ruststand de kleedkamers op.

Na rust ging Oranje vrolijk verder waar het gebleven was en werd volop gezocht naar een gelijkmaker. Kansen daarop ontstonden zeker, zoals bij verschillende hoekschoppen die de Duitse defensie de nodige hoofdbrekens bezorgden. Een kwartier na rust achtte Xavi het moment rijp voor Joey Veerman om na een absentie van twee jaar zijn rentree in Oranje te maken, hij verving Timber op de 'nummer 6'-positie.

Vlak na zijn invalbeurt mocht Veerman tot twee keer toe aanleggen voor een corner. Uit de tweede ontstond een grote kans voor Meerdink, die van dichtbij echter tegen Ter Stegen aan schoot. Daarna kregen de Duitsers de bal niet weg uit de zestien, waarna Meerdink uit de kluts alsnog raak dacht te schieten in de korte hoek. Hernández Hernández had echter een overtreding waargenomen, en dus ging er voor de tweede keer op de avond een streep door een goal van Oranje.

Meerdink had kort daarvoor al opzien gebaard door Dumfries met een fraaie hakbal voor het doel te zetten - Ter Stegen redde - en bleef ook na zijn afgekeurde treffer gevaarlijk. De spits van AZ kreeg vlak daarna een uitgelezen kans van diezelfde Dumfries, maar gleed de bal net naast het lege doel. Ook een hard schot van Meerdink richting eerste paal werd door Ter Stegen gered - hij tikte de bal via de paal naast.

In de absolute slotfase bracht Xavi met Guus Til en debutant Ruben van Bommel nog twee spelers van PSV binnen de lijnen. Van Bommel rook twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd nog aan een verdiende gelijkmaker, maar Ter Stegen ranselde zijn indraaiende schot uit de verre hoek. Daarmee leek de kans verkeken op een punt, maar in blessuretijd was het alsnog raak. Van Bommel zette vanaf links goed voor richting tweede paal, waar Gakpo met een knappe volley doel trof: 1-1. Het had zelfs nóg mooier af kunnen lopen voor Oranje, maar Til mikte in de slotseconden een voorzet van Veerman maar nét langs de verkeerde kant van de paal, waardoor de punten uiteindelijk gedeeld werden.