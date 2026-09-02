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Veerman bekroont basisdebuut bij Dortmund direct met assist op oude bekende

2 september 2026, 06:55
Joey Veerman Dortmund
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Joey Veerman heeft dinsdagavond zijn basisdebuut voor Borussia Dortmund beloond met een assist. De Nederlandse middenvelder mocht van trainer Niko Kovac beginnen in de flink gewijzigde basiself voor het DFB-Pokal-duel met vijfdeklasser HEBC. In de bekerwedstrijd, die uiteindelijk in een 0-5 overwinning eindigde, gaf de Volendammer een assist op zijn voormalig PSV-ploeggenoot Fábio Silva.

Na de rust was Veerman direct betrokken bij het vijfde doelpunt van de bezoekers. De spelverdeler bediende Silva, waarna de Portugese aanvaller de eindstand op het scorebord zette. Daarmee noteerde de kersverse aanwinst zijn eerste assist in Duitse dienst. Silva werd in 2023 door Wolverhampton Wanderers aan PSV verhuurd, toen Veerman al voor de regerend landskampioen uitkwam. 

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Kovac voerde voor de ontmoeting liefst zeven wijzigingen door in zijn elftal, waardoor verschillende spelers de kans kregen om wedstrijdritme op te doen. De trainer oefenmeester zag zijn ploeg aanvankelijk moeite hebben om de kansen om te zetten in doelpunten. Gaandeweg nam de uitploeg de wedstrijd echter volledig over. Janek Wrede werkte de bal in eigen doel, waarna Daniel Svensson en Samuele Inácio de score verder opvoerden. De jonge aanvaller Inácio kroonde zich uiteindelijk tot grote man door twee keer te scoren. Het duel in Hamburg werd afgewerkt voor 45.917 toeschouwers, wat een nieuw bezoekersrecord betekende voor een DFB-Pokal-wedstrijd met een club uit de vijfde divisie.

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Joey Veerman

Joey Veerman
Borussia Dortmund
Team: Dortmund
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Dortmund
1
0
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1

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