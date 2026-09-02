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Antonio Rüdiger zet punt achter interlandloopbaan bij Duitsland

2 september 2026, 05:55
Rudiger, Stanišić
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Antonio Rüdiger heeft per direct een punt achter zijn interlandloopbaan gezet. De 33-jarige verdediger van Real Madrid neemt na 86 optredens afscheid van de Duitse nationale ploeg om zich volledig op zijn clubcarrière te kunnen richten. Met zijn besluit wil de mandekker naar eigen zeggen ruimte maken voor een nieuwe generatie voetballers.

De centrumverdediger debuteerde in 2014 en was actief op drie wereldkampioenschappen en twee Europese kampioenschappen. Het EK van 2016 moest hij destijds aan zich voorbij laten gaan vanwege een zware kruisbandblessure.

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"Na enige tijd van nadenken is voor mij het moment gekomen om mijn carrière bij de nationale ploeg te beëindigen en de weg vrij te maken voor de jonge generatie", zo laat Rüdiger weten in een officiële verklaring. De speler van Real Madrid noemt zijn tijd bij de nationale ploeg een bijzonder hoofdstuk dat hem altijd zal bijblijven, ondanks enkele pijnlijke nederlagen. Daarbij bedankt hij specifiek zijn voormalige bondscoaches Joachim Löw, Hansi Flick en Julian Nagelsmann, evenals jeugdtrainer Horst Hrubesch.

Het besluit van de Duitser komt vlak voor de start van de Nations League. Later deze maand speelt de nationale ploeg tegen het Nederlands elftal en Griekenland. Die duels markeren het debuut van de nieuwe bondscoach Jürgen Klopp, die afgelopen zomer het stokje overnam van de opgestapte Nagelsmann. 

Vanaf nu ligt de volledige focus van Rüdiger op Real Madrid, waar hij samen speelt met Denzel Dumfries. Eerder dit jaar zette de dertiger nog zijn handtekening onder een nieuw contract in de Spaanse hoofdstad. Geheel volgens het beleid van de club voor spelers boven de dertig jaar, betrof dit een eenjarige verlenging tot medio 2027. 

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Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 33 jaar (3 mrt. 1993)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
1
0
2025/2026
Real Madrid
18
1
2024/2025
Real Madrid
29
0
2023/2024
Real Madrid
33
1

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