Kraay neemt het op voor Veerman: 'Allemaal vragen die wekelijks gesteld werden'

Hans Kraay jr. steekt bij ESPN de loftrompet over Joey Veerman. De spelmaker start zondagavond bij het Nederlands elftal in de basis tegen Servië, waar hij de honneurs waarneemt voor de geblesseerde Frenkie de Jong. Volgens de analist heeft de middenvelder de aanhoudende twijfels over zijn handelingssnelheid inmiddels definitief naar het rijk der fabelen verwezen.

De Jong kan niet meedoen bij Oranje vanwege een scheur in de binnenband van zijn rechterknie. Bondscoach Xavi Hernández ruimt daardoor een plek in voor Veerman, die op het middenveld gekoppeld wordt aan Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. De speler van Borussia Dortmund liet zich afgelopen donderdag als invaller al nadrukkelijk gelden tegen Duitsland. Dat betekende na ruim twee jaar afwezigheid zijn officiële rentree in Oranje.

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In Nederland lag Veerman in eerdere seizoenen geregeld onder een vergrootglas. Kraay weet nog goed hoe die discussies destijds oplaaiden: "Verovert hij wel genoeg ballen? Heeft hij wel genoeg tempo in zijn spel? Allemaal vragen die wekelijks gesteld werden." Sinds zijn transfer van PSV naar de Bundesliga veegt de middenvelder al die scepsis volgens Kraay resoluut van tafel. "Ik vind het een geweldige 'quarterback' met zijn voeten. Hij is altijd op zoek naar de perfecte bal in de breedte", stelt de verslaggever.

"Toen hij naar Dortmund ging zeiden mensen dat hij dat soort balletjes op dat niveau niet meer zou kunnen geven. Nou, dat heeft hij volledig van tafel geveegd", vervolgt Kraay, die donderdag tegen de Duitsers al zag dat Veerman direct zijn stempel drukte. "Ik heb hem ook zelf de tijd zien creëren die hij nodig had voor die mooie steekballetjes. Hij gaf zelfs bijna de assist op de winnende goal."

Kraay maakt zich dan ook geen zorgen over de ontmoeting met Servië in de Nations League en verwacht dat Veerman de lijnen probleemloos uitzet in Belgrado. "Hij is een betrouwbaar eerste aanspeelpunt. Ik heb vertrouwen in een goede wedstrijd voor hem vanavond", besluit de analist.