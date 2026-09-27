Opvallend beeld bij Ierland: verdediger plots reservekeeper tegen Israël

Centraal verdediger zit zondagavond als reservekeeper op de bank bij Ierland tijdens de wedstrijd tegen Israël in de Nations League. De aanvoerder van Queens Park Rangers is door de UEFA administratief ingeschreven als doelman. Die noodgreep is het gevolg van de weigering van eerste keus Gavin Bazunu om in actie te komen, uit protest tegen de situatie in Gaza en het doden van onschuldige burgers.

Volgens de reglementen van de UEFA moet een wedstrijdselectie altijd uit minimaal drie doelmannen bestaan. Door het vertrek van Bazunu hield bondscoach Heimir Hallgrímsson echter alleen basisspeler Caoimhín Kelleher en reserve Max O'Leary over. Een vervanger invliegen was op zo'n korte termijn niet meer mogelijk, waardoor Dunne nu met rugnummer 23 op het wedstrijdformulier staat genoteerd als derde sluitpost. Mocht de nood echt aan de man komen, dan moet de verdediger daadwerkelijk onder de lat gaan staan.

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Bazunu besloot zich zaterdag officieel terug te trekken voor het beladen duel. De keeper van Bolton Wanderers liet weten: "Mijn beslissing is niet gericht tegen het Israëlische volk of de Joodse gemeenschap, maar komt voort uit de overtuiging dat het doden van onschuldige mensen verkeerd is." Het besluit zorgde meteen voor crisisberaad bij de Ieren. De spelersgroep zat zaterdag urenlang bij elkaar om te bespreken of het affiche überhaupt wel doorgang moest vinden.

Uiteindelijk stemde een duidelijke meerderheid van de selectie voor het spelen van de interland. Een totale boycot had grote gevolgen kunnen hebben voor de Ierse voetbalbond, waaronder zware sportieve straffen en een boete van naar schatting 10,3 miljoen euro vanuit de UEFA. Als protest tegen het geweld in het Midden-Oosten dragen de Ierse spelers zondagavond zwarte rouwbanden.