Waarom de Nations League 2026/27 belangrijker is dan je denkt

De UEFA Nations League keert in september 2026 terug met een nieuwe editie. 54 Europese landen nemen het tegen elkaar op in vier verschillende divisies. Voor de toplanden staat de eindzege op het spel, terwijl andere landen strijden om promotie of juist degradatie. Bovendien kan de Nations League een belangrijke rol spelen in de kwalificatie voor het EK van 2028.

Vier divisies en 54 landen

De deelnemende landen zijn verdeeld over vier divisies: League A, League B, League C en League D. League A bestaat uit de sterkst gerangschikte landen, terwijl de laagst geklasseerde landen uitkomen in League D.

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League A, B en C bestaan ieder uit zestien landen, verdeeld over vier groepen van vier. League D bestaat uit zes landen, verdeeld over twee groepen van drie.

Wat gebeurt er in League A?

In League A staat uiteindelijk de Nations League-titel op het spel. De vier groepswinnaars en vier nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales.

De kwartfinales worden over twee wedstrijden gespeeld. De vier winnaars gaan vervolgens door naar het finaletoernooi in juni 2027. Daar worden de halve finales en de finale gespeeld. Het land dat de finale wint, kroont zich tot winnaar van de Nations League 2026/27. Voor de landen onder de top staat er echter ook veel op het spel.

Promotie en degradatie

De Nations League is namelijk niet alleen een toernooi om een prijs. De resultaten bepalen ook in welke divisie een land bij de volgende editie uitkomt. De groepswinnaars van League B en League C promoveren rechtstreeks naar de divisie erboven. De groepswinnaars van League D promoveren naar League C.

Aan de andere kant kunnen landen degraderen. De onderste landen uit de groepen van de hogere divisies kunnen rechtstreeks degraderen of moeten via play-offs proberen degradatie te voorkomen. Daardoor blijft er ook voor landen die niet om de eindzege spelen veel op het spel staan.

De Nations League als route naar het EK 2028

De Nations League krijgt nog een extra betekenis. De resultaten kunnen namelijk gevolgen hebben voor de kwalificatie voor het EK 2028. Belangrijk is dat een Nations League-groepswinst geen rechtstreeks EK-ticket oplevert. Een groepswinnaar kan zich wel een mogelijke route naar de EK-play-offs verschaffen.

Na de Nations League wordt namelijk de reguliere EK-kwalificatie gespeeld.

De reguliere EK-kwalificatie

Voor het EK 2028 worden de landen verdeeld over twaalf kwalificatiegroepen. De twaalf groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het Europees kampioenschap.Ook de acht beste nummers twee krijgen een rechtstreeks EK-ticket. De vier overige nummers twee zijn veroordeeld tot de play-offs. Maar daarmee zijn de play-offs nog niet compleet.

Daar komen de Nations League-groepswinnaars in beeld

Stel dat een land zijn Nations League-groep wint, maar zich vervolgens niet rechtstreeks voor het EK plaatst. Dat land kan dan alsnog in aanmerking komen voor de play-offs.

Daarbij wordt gekeken naar de beschikbare Nations League-groepswinnaars. Eerst komen de hoogst gerangschikte groepswinnaars uit League A, B en C aan bod. Als er nog plaatsen nodig zijn, kan ook een groepswinnaar uit League D worden toegevoegd.

De Nations League is daarmee vooral een vangnet voor landen die in de reguliere EK-kwalificatie naast een rechtstreeks ticket grijpen. Een groepswinst in de Nations League betekent dus niet automatisch dat een land naar de play-offs gaat. De uiteindelijke selectie is afhankelijk van welke landen zich rechtstreeks plaatsen en van de Nations League-ranking.

Hoeveel landen gaan naar de play-offs?

Het aantal deelnemers aan de EK-play-offs staat niet vooraf volledig vast. Dat heeft te maken met de vier gastlanden van het EK: Engeland, Ierland, Schotland en Wales.

UEFA heeft twee plaatsen gereserveerd voor gastlanden die zich niet via de kwalificatie plaatsen. Als beide gereserveerde plaatsen nodig zijn, spelen acht landen om twee EK-tickets. Als één gastlandplaats nodig is, zijn er twaalf deelnemers en drie tickets te verdelen. Als geen van de gereserveerde plaatsen nodig is, spelen acht landen om vier tickets.