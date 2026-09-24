Nederlandse succestrainer vindt na bizarre landstitel nieuwe buitenlandse klus'

Marink Reedijk gaat aan de slag als hoofdtrainer van Hibernian. De 33-jarige Nederlander heeft donderdag een contract getekend bij de Schotse club en begint daarmee aan een nieuw hoofdstuk in zijn trainersloopbaan.

Reedijk komt over van SK Beveren, waar hij de afgelopen periode succesvol hoofdtrainer was. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club ongeslagen naar het hoogste niveau. Hibernian ziet in de Nederlander de juiste man om de ploeg verder te ontwikkelen.

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Voor Reedijk is het zijn derde klus als hoofdtrainer van een eerste elftal. Eerder stond hij aan het roer bij RSCA Futures, het tweede elftal van Anderlecht, en SK Beveren. Daarvoor werkte hij voornamelijk als jeugdtrainer en assistent-trainer. Zo was hij actief bij onder meer Ajax, West Bromwich Albion, KSV Roeselare en Vitesse.

Bij Hibernian krijgt Reedijk ondersteuning van Rogier Molhoek, die als assistent-trainer onderdeel wordt van zijn staf. De Nederlander staat voor een intensieve speelstijl en wil met Hibernian een herkenbaar elftal neerzetten.

Reedijk wil herkenbaar Hibernian neerzetten

Reedijk is blij met zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben vereerd dat ik ben aangesteld als manager van Hibernian Football Club", vertelt hij op de clubwebsite. De Nederlander heeft naar eigen zeggen direct een goed gevoel bij Hibernian. "Dit is een van de grootste clubs in het Schotse voetbal, met een unieke geschiedenis, identiteit en achterban. Ik kijk ernaar uit om die passie en verbondenheid van dichtbij te ervaren."

Ook de ambities van de club speelden een belangrijke rol bij zijn keuze. "Ik voel de ambitie en zie duidelijk wat de club probeert te bereiken. Dat was een belangrijk onderdeel van wat mij hier naartoe heeft getrokken."

Reedijk wil bovendien een duidelijk herkenbaar Hibernian zien. "Ik wil dat we een zelfverzekerd team zijn: moedig, intens en toegewijd. Een team dat alles geeft, met een duidelijk doel speelt en onze supporters iets geeft om zich echt achter te scharen."