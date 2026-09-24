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'Woedende Wayne Rooney dreigt oud-ploeggenoot voor de rechter te slepen'

24 september 2026, 17:16
Wayne Rooney
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Wayne Rooney is volgens de The Sun 'woedend' op zijn voormalige ploeggenoot Andy Carroll. Rooney zou eisen dat een passage uit Carrolls autobiografie Owning It: In My Own Words over drankgebruik bij de nationale ploeg van Engeland wordt gerectificeerd. Gebeurt dat niet dan dreigt hij met juridische stappen, aldus de tabloid.

De autobiografie van Carroll (37) is op dit moment hot news in Engeland. De oud-international, die uitkwam voor clubs als Newcastle United en Liverpool, onthult daarin bijvoorbeeld dat hij seksueel is misbruikt door een andere man. Daarnaast schrijft Carroll ook over zijn ervaringen bij de nationale ploeg van Engeland. De spits vertegenwoordigde zijn land tussen 2010 en 2012 en kwam in die periode tot negen interlands, waarin hij tweemaal trefzeker was.

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Carroll schrijft in zijn boek dat hij samen met Rooney alcohol dronk op diens hotelkamer tijdens trainingskampen van de nationale ploeg. 'Een insider' vertelt aan The Sun dat Rooney 'woedend' is vanwege die passage en dat zijn juridische team inmiddels schriftelijk heeft verzocht om de beweringen van Caroll te rectificeren, omdat deze 'compleet onwaar' zouden zijn. "Wayne weet dat hij geen engeltje is, maar dit gaat te ver. Het is een principekwestie geworden", weet de bewuste 'insider' te melden.

Mocht de bewuste passage niet gerectificeerd worden, dan zou Rooney bovendien dreigen om juridische stappen te ondernemen jegens zijn oud-ploeggenoot. Carroll zelf zou ondertussen hevig met de situatie in zijn maag zitten. "Andy is flink van de kaart door de hele situatie", zegt de bron van The Sun. 'Hij had geen seconde gedacht dat Rooney hier zo over zou vallen. Hij had een boek te verkopen, maar zit nu diep in de problemen. Er zou een publiekelijke verontschuldiging aan kunnen komen, tenzij hij een juridische strijd aan zou willen gaan."

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Wayne Rooney

Wayne Rooney
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (24 okt. 1985)

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