Rafael van der Vaart raadt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernández, in de talkshow Renze af om Nederlands te gaan leren. Volgens de oud-international kan het een groot voordeel zijn voor de Spanjaard om niet mee te krijgen wat er in de media allemaal over hem wordt gezegd en geschreven.

Xavi werd na het WK aangesteld als opvolger van Ronald Koeman en maakt vanavond (donderdag) zijn debuut als bondscoach, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt in Amsterdam. De Spanjaard heeft inmiddels zijn eerste kennismaking met de Nederlandse pers achter de rug, hij gaf tot op heden drie persconferenties en stond daarnaast verschillende cameraploegen te woord.

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In Renze schuiven woensdagavond Ronald de Boer en Van der Vaart aan om hun licht te laten schijnen over Xavi bij Oranje. De Boer krijgt de vraag of zijn voormalig Barcelona-ploeggenoot 'hard afgerekend' zal worden als zijn debuut onverhoopt niet goed verloopt. "Zeker", denkt De Boer. "We hebben toch gezien hoe Nederlanders kunnen zijn, aan Virgil van Dijk?", verwijst hij naar de aanvaring die de aanvoerder woensdag had met Valentijn Driessen van De Telegraaf.

'Als het even niet gaat gaan de pijlen zo zijn rug in'

"Nee, maar dat weet je gewoon", vervolgt De Boer zijn relaas. "Als het heel slecht is... Ik zeg altijd: die boog staat altijd gespannen. En als het dan effe niet gaat dan gaan die pijlen zo, hop, in zijn rug. Of hij daar goed mee om kan gaan? Ik denk dat hij redelijk stoïcijns zal zijn. Hij moet er wel mee om leren gaan, maar ik denk omdat hij toch van buiten is, dat hij het iets sneller van zich af kan laten schuiven. Hij leest ook de Nederlandse kranten niet, dat scheelt al."

'Xavi moet juist geen Nederlands leren, een beetje een buitenstaander blijven'

Van der Vaart haakt in: "Hij moet juist geen Nederlands leren. Een beetje een buitenstaander blijven, dan gaat alles een beetje langs je heen." Daarbij put Van der Vaart uit zijn eigen ervaringen in het buitenland, als speler van onder meer Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur. "Dat hebben wij ook meegemaakt, daar krijg je niet alles mee."

'Anders zat hier een wereldkampioen'

Over Xavi is Van der Vaart alvast positief. "Hij was een fantastische voetballer, maar het moet nog maar blijken of hij echt een geweldige coach is. Ik ben enthousiast, want hij was zo goed." Presentator Renze Klamer zegt: "Ik wil geen trauma's ophalen, maar de grootste herinnering is voor jou natuurlijk de WK-finale van 2010." Van der Vaart verzucht: "Ja, anders zat hier een wereldkampioen aan tafel."