Johan Derksen: 'Hij is de enige die het niet leuk vindt dat Xavi er is'

Johan Derksen weet wie de enige persoon is die niét gelukkig is met de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal: Michael Reiziger. De huidige keuzeheer van Jong Oranje gold intern bij de KNVB ook als kandidaat voor de functie, maar moest lijdzaam toezien hoe de eervolle functie uiteindelijk naar zijn voormalige Barcelona-ploeggenoot ging.

Na het vertrek van Ronald Koeman stond de KNVB-top, onder leiding van directeur topvoetbal Nigel de Jong, voor de opgave om snel een nieuwe bondscoach te vinden. Tussen het moment van opstappen van Koeman - vlak na de WK-uitschakeling door toedoen van Marokko - en de eerstvolgende interlandperiode - die nú bezig is - zaten immers maar zo'n twaalf weken.

Artikel gaat verder onder video

De Jong en voetbalcommissaris Clarence Seedorf voerden een lang gesprek met Reiziger over een mogelijke promotie naar het 'grote' Oranje, maar veel voetbalvolgers reageerden niet bepaald enthousiast op zijn mogelijke aanstelling. De KNVB koos uiteindelijk voor Xavi. Reiziger liet daarna op Instagram al weten dat hij het 'niet leuk' vond wat er over hem in de media was verschenen. Deze week zei hij tegen De Telegraaf dat hij zichzelf nog steeds geschikt acht voor het bondscoachschap. "Omdat ik met mijn werkwijze ook prijzen heb gewonnen en iets heb neergezet", zei Reiziger onder meer.

In Vandaag Inside gaat het woensdagavond even over het feit dat Xavi het Wilhelmus nog moet leren. "Reiziger had het wel gezongen, het volkslied", maakt presentator Wilfred Genee een bruggetje naar het bewuste interview van de Jong Oranje-bondscoach. "Reiziger is de enige die het niet leuk vind dat Xavi er is", reageert Derksen. Genee brengt in: "Het is aan de ene kant waar wat hij zegt, 'Jullie kennen mijn werkmethode niet, ik zou wel uitermate geschikt zijn geweest als bondscoach'."

'Hij heeft op topniveau geen enkele ervaring'

"Reiziger zegt dat die werkmethoden successen hebben opgeleverd", schampert Derksen. "Hij is met de jeugd van Ajax(Jong Ajax, red.) kampioen geworden en met Jong Oranje heeft hij op het EK de halve finale gehaald. Maar hij heeft op topniveau geen enkele ervaring en hij heeft ook niet de personality om Nederland te vertegenwoordigen in de wereld."

'Er zijn topvoetballers die nooit een personality zijn geworden, daar hoort hij bij'

Valentijn Driessen haakt in. "Hij overschat zichzelf natuurlijk schromelijk", meent de Telegraaf-journalist. Het laatste woord is aan Derksen: "Er zijn topvoetballers die nooit een personality zijn geworden, en daar hoort hij bij. Maar je hebt ook jongens die bij Veendam gespeeld hebben en die wél een personality hebben", verwijst hij met een kwinkslag naar zichzelf.