Van Premier League-kampioen naar middenmoot League One: hoe kon het zó misgaan?

Tien jaar geleden kroonde Leicester City zich tot kampioen van Engeland en leek de club aan een gouden periode te beginnen. Inmiddels is van dat succes weinig meer over. Na twee opeenvolgende degradaties is de gevallen kampioen afgezakt naar League One. En ook op het derde niveau van Engeland verloopt de wederopbouw voorlopig allesbehalve soepel.

Leicester City speelde tot dusver zeven competitiewedstrijden: het leverde twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen op. De pijnlijke 0-4-thuisnederlaag tegen Oxford United vormde daarbij een nieuw dieptepunt. Met negen punten staat de gevallen kampioen momenteel op de dertiende plaats in League One.

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De dramatische terugval van Leicester City is echter niet alleen het gevolg van slechte resultaten. De problemen bij de club gaan al jaren terug. Na het historische kampioenschap in 2016 probeerde Leicester door te groeien naar de absolute top van Engeland. De club gaf fors geld uit aan nieuwe spelers, maar die investeringen leverden onvoldoende op. De financiële verliezen liepen ondertussen flink op, waardoor Leicester steeds verder in de problemen kwam.

Miljoeneninvesteringen worden Leicester fataal

Leicester besloot na de succesvolle jaren fors te blijven investeren in de selectie, maar de kosten liepen steeds verder op. In 2021-22 gaf de club ongeveer 70 miljoen pond uit aan nieuwe spelers, onder wie Patson Daka, Boubakary Soumaré en Jannik Vestergaard. Tegelijkertijd verkocht Leicester in dat seizoen geen grote basisspeler, waardoor het verlies voor belastingen opliep tot 92,5 miljoen pond, tegenover 31,2 miljoen een jaar eerder. Een seizoen later werd opnieuw 89,7 miljoen pond verlies geleden. De omzet daalde ondertussen van 214,6 naar 177,3 miljoen pond, mede doordat Leicester minder Premier League-inkomsten kreeg en geen Europees voetbal speelde. Daartegenover stond een personeelsrekening van 205,8 miljoen pond, goed voor ongeveer 116 procent van de omzet. Zelfs een nettoresultaat van 74,8 miljoen pond uit spelershandel was daardoor niet genoeg om het financiële tekort weg te werken.

Waar Leicester City tien jaar geleden nog gold als het bewijs dat in het moderne voetbal alles mogelijk is, staat de club nu voor een compleet andere uitdaging. De Premier League-titel, Europees voetbal en de FA Cup behoren inmiddels tot een ver verleden. Met twee opeenvolgende degradaties, financiële problemen en een selectie die opnieuw moet worden opgebouwd, wacht Leicester een lange weg terug. De club die ooit voor een van de grootste verrassingen uit de Engelse voetbalgeschiedenis zorgde, moet zich nu eerst zien te herpakken op het derde niveau.